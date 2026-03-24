Džinovski luk ne raste samo od đubriva: Posadite ga pored „ovog komšije“ i glavice će biti krupne kao pesnica

Otkrijte šta saditi pored luka kako biste prirodno zaštitili baštu i dobili džinovske plodove uz pomoć proverenih saveta iskusnih baštovana.

Mnogi se pitaju zašto im luk ostaje sitan uprkos zalivanju, a odgovor je u tome šta saditi pored luka kako bi on iskoristio svoj puni potencijal. Dok početnici često troše novac na skupu prihranu, iskusni povrtari znaju da su dobrosusedski odnosi u leji ključni za krupne glavice.

U svetu organske bašte, pravilan izbor biljaka koje rastu uz luk može biti presudan faktor između prosečne i rekordne berbe plodova krupnih kao pesnica.

Prirodna simbioza: Šta saditi pored luka za rekordan prinos

U organskom baštovanstvu, koncept „prateće sadnje“ koristi se decenijama kako bi se biljke međusobno štitile i stimulisale rast. Crni luk je specifičan jer svojim intenzivnim mirisom odbija mnoge štetočine, ali mu je potreban komšija koji će mu uzvratiti uslugu.

Prema savetima stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta, idealan partner za luk je šargarepa. Ova kombinacija je klasičan primer obostrane koristi: luk svojim mirisom tera šargarepinu muvu, dok šargarepa uzvraća tako što rasteruje lukovu muvu, najopasnijeg neprijatelja vaših leja.

Kada planirate šta saditi pored luka, imajte na umu da šargarepa svojim dubokim korenom dodatno rastresa zemlju. To omogućava glavicama luka da se nesmetano šire u rastresitom supstratu, umesto da se „bore“ sa tvrdom i zbijenom zemljom. Pored šargarepe, odlični pratioci su i kamilica ili čubar, koji dokazano poboljšavaju aromu samog povrća.

Zaštita od štetočina bez hemije uz prave komšije

Lukova muva može u potpunosti uništiti trud ako se ne preduzmu preventivne mere. Sadnja aromatičnog bilja u neposrednoj blizini je najstariji trik iz bakine beležnice. Neven i kadifica nisu samo ukras bašte; njihovo korenje luči supstance koje su toksične za nematode u zemljištu, dok miris cvetova zbunjuje insekte.

Iskusni baštovani često savetuju da se na ivicama leja sa lukom poseje malo peršuna ili celera, jer ove biljke zadržavaju vlagu u površinskom sloju zemlje, što luku izuzetno prija tokom vrelih junskih dana.

Razmišljajući o tome šta se sadi uz luk, ne smemo zaboraviti ni jagode. Iako deluje neobično, luk i jagode su sjajni partneri jer luk deluje kao prirodni fungicid.

Smanjuje rizik od pojave sive plesni na plodovima jagoda. Zauzvrat, široki listovi jagoda prave blagu senku zemljištu, sprečavajući njegovo prebrzo isušivanje, što je ključno za razvoj krupnih i sočnih glavica.

Biljke koje treba izbegavati u blizini luka

Kao što postoje dobri susedi, postoje i oni koji mogu ozbiljno ugroziti razvoj vašeg povrća. Glavno pravilo koje prenosi narodna tradicija, ali i savremena agronomija, jeste da luk nikako ne treba saditi pored mahunarki.

Grašak, pasulj i boranija fiksiraju azot u zemljištu na način koji direktno koči razvoj lukovica. Umesto da energiju usmeri na rast glavice, luk u blizini graška često počne prekomerno da tera „pera“ (zeleni deo), dok podzemni deo ostaje zakržljao.

Takođe, izbegavajte sadnju pored kupusnjača poput brokolija ili karfiola u prevelikoj blizini. Iako ne postoji direktna netrpeljivost, ove biljke su veliki potrošači hranljivih materija i imaju veoma širok korenov sistem koji može „ugušiti“ luk.

Prilikom odlučivanja šta posaditi uz crni luk, uvek dajte prednost korenastom povrću ili začinskom bilju koje ne raste previše u širinu.

Praktični koraci za sadnju krupnog luka

Da biste dobili glavice krupne kao pesnica, nije dovoljno samo izabrati pravog komšiju, već i poštovati razmak. Preporuka je da se luk sadi na rastojanju od 10 do 12 centimetara u redu, kako bi svaka biljka imala dovoljno prostora za širenje.

Ukoliko primenjujete mešovitu sadnju, možete naizmenično saditi jedan red luka, pa jedan red šargarepe.

Pripremite zemljište u jesen dodavanjem pregorelog stajnjaka ili komposta.

Birajte sunčana mesta, jer luk traži minimum 6 do 8 sati direktne svetlosti.

Zalivajte rano ujutru, isključivo uz koren, izbegavajući kvašenje listova kako biste sprečili plamenjaču.

Redovno okopavajte površinski sloj zemlje da bi koren dobio neophodan kiseonik.

Da li beli luk ima iste „omiljene komšije“ kao crni luk?

Da, beli luk se takođe odlično slaže sa šargarepom i jagodama. Posebno je koristan pored ruža jer ih štiti od biljnih vaši. Izbegavajte ga pored pasulja i graška iz istih razloga kao i crni luk.

Mogu li saditi luk pored paradajza?

Paradajz i luk su neutralni susedi, što znači da ne štete jedan drugom. Luk može pomoći paradajzu u odbijanju određenih vrsta buba, dok paradajz pruža potrebnu hladovinu tokom najjačeg sunca.

Šta uraditi ako je zemlja previše tvrda za rast glavica?

Pored sadnje šargarepe koja rastresa tlo, preporučuje se dodavanje sitnog peska ili dobro razgrađenog komposta u brazde pre same sadnje arpadžika.

