Šta uraditi da radijatori bolje greju? Ovo je 6 važnih koraka za bolje grejanje i manje račune!

Potrebno je uraditi ovih 6 koraka da bi vam radijatori bolje grejali.

Mnoga domaćinstva osećaju pritisak zbog povećanja računa za energiju, ali neka nenamerno uzrokuju porast računa. Radijatori su jedna od najkorišćenijih stvari u našim domovima i sa hladnijim mesecima svi se trudimo da ih efikasnije koristimo.

Česta greška, na koju retko ko obraća pažnju, je pokrivanje radijatora zavesama. Na taj način „gušite“ toplotu. Odnosno usmeravate je ka izvoru hladnoće – napolju. Postavite svoje zavese iza radijatora, to će pomoći da se zagreje cela soba.

Ozračivanje radijatora nužan je posao ako želite da vaš sistem grejanja radi efikasno i da vaš dom bude topao. Vazduh može ostati zarobljen u cevima, zbog čega radijatori neće efikasno grejati prostoriju i stoga je potrebno ispustiti vazduh. U nastavku pročitajte kako to možete sami da uradite.

Portal viessmann naveo je šest koraka za ispuštanje vazduha iz radijatora:

1. Isključite grejanje i pričekajte neko vreme da se radijatori ohlade.

2. Uzmite peškir i neku posudu i stavite ih ispod ventila na radijatoru.

3. Uzmite ključ i stavite ga na ventil pa ga polako okrećite suprotno od kazaljke na satu.

4. Vazduh će početi da izlazi napolje pa ćete čuti šištanje. Zatvorite ventil kada voda počne da izlazi.

5. Postupak ponovite na svim radijatorima u vašem domu.

6. Ponovo uključite grejanje i proverite greju li radijatori kako treba.

Ovo je proces koji traje samo nekoliko minuta, a koji uveliko može da doprinese tome da vaši radijatori bolje zagrevaju dom. Za ispuštanje vazduha iz radijatora potrebne su vam samo tri stvari: peškir, posuda i ključ za otvaranje ventila.

Ovaj proces bi trebalo da ponovite na početku svake zime, odnosno svaki put kada po prvi put uključujete grejanje nakon što je mesecima bilo isključeno.

Kako ćete znati da je potrebno odzračiti radijatore? Ako su radijatori hladni na nekom delu ili im je potrebno dosta vremena da se zagreju ili pak čujete čudne zvukove kad se grejanje uključi, to znači da je u njima zarobljen vazduh i da ga je potrebno ispustiti napolje.

