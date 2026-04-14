Šta uraditi kada se krpelj zakači za kožu? Pospite ga ovim sastojkom, za 20 minuta sam će se otkačiti

Nema potrebe za panikom ako se krpelj zakači za kožu. Uz ovaj jednostavan sastojak iz kuhinje, parazit će se sam otkačiti za samo 20 minuta.

Ne paničite ako se krpelj zakači za kožu, jer rešenje imate u kuhinji. Pospite ovaj sastojak po njemu i za samo 20 minuta parazit će se sam otkačiti, bez ikakvog rizika i čupanja.

Proleće i leto donose buđenje prirode, ali i opasnost koja vreba iz visoke trave ili žbuna. Krpelji su u ovom periodu najaktivniji i ne biraju žrtve – podjednako napadaju i kućne ljubimce i ljude. Upravo zato, svaki izlet u prirodu, pa čak i obična šetnja po gradskom parku, nosi rizik da se ovaj parazit zakači za kožu.

Iako su mali, njihova pojava izaziva opravdan strah jer mogu biti prenosioci ozbiljnih bolesti, poput lajmske borelioze.

Umesto da vas obuzme panika, važno je znati da u vašoj kuhinji verovatno već imate namirnicu koja rešava problem za tren oka.

Gde se krpelji najčešće sakrivaju?

Krpelji su lukavi i retko kada će vas ujesti odmah. Oni mogu satima šetati po vašoj odeći ili telu tražeći idealno mesto za „gozbu“. Najviše ih privlače vlažni i topli delovi tela gde je koža tanja, što im olakšava da se neprimećeno zaryju.

Posebno obratite pažnju na predeo stomaka, prepona, pazuha, ali i vratni deo, naročito tik ispod ivice kose.

Najbolja preventiva je da se odmah nakon boravka na otvorenom istuširate vrelom vodom i detaljno operete kosu. Na taj način možete isprati parazita pre nego što uspe da se zakači za kožu.

Samo pospite so ako se krpelj već zakači za kožu

Ukoliko se krpelj ipak zakači za kožu, ne morate odmah posezati za pincetom, naročito ako niste sigurni u svoju veštinu. Mnogi naprave grešku, pa prilikom čupanja otkinu telo krpelja, dok glava ostane duboko unutra, što može izazvati upalu i infekciju.

Rešenje je u običnoj kuhinjskoj soli. Krpelji apsolutno ne podnose ovu namirnicu. Na mesto gde se parazit nalazi nanesite veću količinu soli, a preko toga pritisnite parče vate ili gaze. Držite tako punih 20 minuta.

So će isušiti mesto i izvući vlagu, a u kombinaciji sa vatom koja mu blokira dotok vazduha, krpelj će početi da se guši. U većini slučajeva, on će sam popustiti stisak i izaći napolje u potrazi za kiseonikom.

Rakija i alkohol takođe pomažu

Ako se krpelj zakači za kožu, a u tom trenutku nemate so pri ruci, medicinski alkohol ili čak jača domaća rakija mogu biti od velike pomoći. Natopite gazu alkoholom i počnite da premazujete mesto ujeda brzim, kružnim pokretima u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

Ovaj postupak zagreva kožu i iritira parazita, primoravajući ga da se povuče. Važno je biti strpljiv i ne žuriti sa čupanjem.

Nakon što krpelj izađe, mesto obavezno dezinfikujte i pratite narednih dana. Ako se pojavi crvenilo u obliku prstena, odmah potražite pomoć lekara.

Najveća greška koju možete napraviti

Mnogi veruju starim pričama da krpelja treba mazati uljem ili acetonom. To je ogromna greška! Ulje će samo začepiti njegove disajne puteve na pogrešan način, što će ga naterati da povrati sadržaj u vaš krvotok, a to drastično povećava rizik od infekcije.

Takođe, premazivanje uljem može ga naterati da se još dublje zarije pod kožu, što dodatno komplikuje situaciju.

Zato, sledeći put kada se ovaj nezvani gost zakači za kožu, ostanite pribrani. Vaša kuhinja krije sve što vam je potrebno za sigurno i bezbolno rešenje.

