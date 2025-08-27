Stan joj izgleda kao sa Pinteresta – a koristi samo 3 stvari iz kuhinje koje svi imamo

Njen dom izgleda kao iz časopisa, a koristi samo tegle, dasku i krpu – trik koji menja sve.

Nekad pomisliš da za lep dom trebaš budžet kao za svadbu. A onda vidiš njen stan – topao, uredan, kao iz časopisa. I ne, nije kupovala skupe dekoracije. Koristila je samo tri stvari koje već imaš u kuhinji.

1. Staklene tegle kao dekoracija

Umesto da ih baci, ona ih je pretvorila u detalje koji privlače pažnju. U jednoj stoje suve lavande, u drugoj pirinač, a treća je puna limuna. Sve izgleda kao da je deo stilizovane fotografije, a zapravo – to su stvari koje koristi svaki dan.

2. Drvena daska kao centralni detalj

Stara daska za sečenje dobila je novu ulogu. Postavljena na sto, sa svećom i šoljom kafe, izgleda kao da je iz lifestyle magazina. Drvo daje toplinu prostoru, a sve izgleda spontano, a opet promišljeno.

3. Krpa sa šarom kao akcenat

Jedna obična kuhinjska krpa, ali sa etno motivom, okačena na vidljivo mesto – i cela kuhinja dobija karakter. Nema plastike, nema kiča. Samo tekstura, boja i osećaj doma.

Zašto ovo radi?

Zato što ne pokušava da impresionira – već da stvori prostor u kom se osećaš dobro. Sve je funkcionalno, ali i lepo. Nema viška, nema foliranja. Samo pametno korišćenje onoga što već imaš.

Praktičan savet za kraj

Pogledaj svoju kuhinju. Tegle, daske, krpe – sve to može da postane dekoracija. Ne treba ti katalog, treba ti oko koje vidi lepotu u svakodnevnom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com