Stan uvek miriše kao nov ceo dan: 3 jednostavna prirodna trika koja rade bolje od skupih osveživača

Stan uvek miriše sveže uz tri prirodna trika bez hemije. Probajte ih danas i zaboravite skupe sprejeve zauvek.

Želite da vaš stan uvek miriše sveže, a da pritom ne trošite novac na sprejeve koji samo prekrivaju neprijatne mirise hemijskim notama? Rešenje je jednostavnije nego što mislite. Tri sastojka koje već imate u kuhinji rade posao bolje od bilo kog komercijalnog osveživača.

Zašto sprejevi ne rade, a prirodni miris u stanu ostaje

Hemijski osveživači sadrže isparljiva jedinjenja koja brzo nestaju. Već posle sat vremena miris se gubi, a neprijatni zadah se vraća. Prirodna rešenja rade po drugom principu – ili upijaju mirise, ili ih postepeno otpuštaju u vazduh.

Prvi trik: šolja soda-bikarbone upija sve

Postavite otvorenu šolju sa sodom bikarbonom u kuhinju, pored kante za đubre, i u kupatilo. Soda ne pokriva miris – ona ga hemijski neutralizuje. Menjajte je jednom u dve nedelje.

Šolja pored frižidera rešava miris pokvarene hrane

Posuda u ormaru za cipele upija vlagu i zadah

Otvorena tegla u kupatilu neutralizuje isparenja

Mala činija u spavaćoj sobi osvežava posteljinu preko noći

Kako da stan uvek miriše ceo dan uz cimet

Ovo je trik koji profesionalni agenti za prodaju nekretnina koriste pre obilaska kupaca. Stavite jedan ili dva štapića cimeta u šerpu sa vodom i pustite da krčka na tihoj vatri 15 do 20 minuta. Aroma prolazi kroz ceo prostor i zadržava se šest do osam sati.

Možete dodati i koricu pomorandže, nekoliko karanfilića ili listić lovora. Kombinacija daje toplu, gotovo prazničnu notu koja deluje smirujuće. Važno: nikad ne ostavljajte šerpu bez nadzora i pazite da voda ne ispari do kraja.

Šta je najbolji prirodni osveživač vazduha

Najbolji prirodni osveživač vazduha je kombinacija sode bikarbone koja upija mirise, cimeta u vodi koji puni prostor aromom i grančice svežeg ruzmarina ili nane u vazi koja neprestano otpušta eterična ulja.

Treći trik: grančica ruzmarina ili nane u vazi

Odlomite jednu granu ruzmarina, nane ili bosiljka iz bašte i stavite je u vazu sa vodom, kao što biste postavili cveće. Biljka polako otpušta eterična ulja u vazduh. Miris je čist i prirodan, bez težine koju imaju komercijalni sprejevi.

Menjajte vodu svaka dva dana. Grančica traje i do nedelju dana, a kada počne da vene, jednostavno je zamenite novom. Ovaj trik najbolje radi u dnevnoj sobi i na radnom stolu.

Kombinacija tri trika rešava i uporne mirise

Pojedinačno svaki od njih radi dobro. Zajedno rešavaju i najuporniji zadah iz frižidera, đubreta ili kupatila. Postavite sodu tamo gde je miris najjači, pustite cimet da krčka jednom dnevno i držite zelenu grančicu u centralnoj prostoriji. Tako će vaš svež miris doma trajati neprekidno.

Izbegavajte jednu čestu grešku. Ljudi često prskaju sprej preko prirodnih rešenja misleći da će efekat biti jači. Hemija ubija prirodnu aromu i kvari ceo balans. Držite se jednog pristupa.

Koliko često treba menjati sodu bikarbonu za miris?

Sodu menjajte na svake dve nedelje. Kada izgubi rastresitost i počne da se grudva, znak je da više ne upija mirise iz vazduha.

Da li cimet u vodi može da se kuva više puta?

Da, isti štapić cimeta možete koristiti tri do četiri puta. Posle toga aroma slabi i potrebno je uzeti nov štapić za pun efekat.

Koja biljka najduže drži miris u vazi?

Ruzmarin je najizdržljiviji i drži aromu do deset dana. Nana i bosiljak traju kraće, oko pet do sedam dana uz redovnu promenu vode.

Koji miris vama najviše asocira na čist dom – cimet, ruzmarin ili nešto sasvim treće? Podelite svoj trik u komentarima!

