Ne bacajte staru mast: Dodajte joj samo 1 sastojak i dobićete sapun koji skida i najtvrdokornije fleke

Stara mast – kako da napravite domaći sapun za najteže fleke

Sigurno i vi u špajzu ili frižideru imate onu jednu teglu koju stalno pomerate, a žao vam je da je bacite.

Stara mast koju smo sakupljali mesecima često završi u kanti, a nismo ni svesne da u rukama držimo pravo blago za održavanje higijene u kući.

Naše bake su bile mudre i praktične žene koje ništa nisu bacale, a njihovi beli stolnjaci su uvek blistali bez ijedne fleke.

Tajna nije bila u skupoj hemiji, već u domaćem sapunu koji je skidao ono što današnji moderni deterdženti ne mogu ni da dotaknu.

Danas vas podsećamo na taj starinski recept koji će vam uštedeti novac i spasiti omiljenu odeću.

Zašto je stara mast bolja od kupovnih sapuna?

Većina kupovnih sredstava za skidanje fleka puna je agresivnih hemikalija koje mogu oštetiti tkaninu ili iritirati kožu.

S druge strane, stara mast nakon procesa saponifikacije postaje stabilan i neverovatno efikasan čistač koji čuva integritet vlakana.

Ovaj sapun je spas za osetljivu dečiju odeću jer uklanja nečistoće bez oštećenja tkanine, ostavljajući materijal mekanim i dugovečnim.

Domaći sapun je potpuno prirodan, biorazgradiv i, što je najvažnije, skoro besplatan.

Samo jedan sastojak menja sve

Da biste pokrenuli hemijski proces koji mast pretvara u sapun, potreban vam je samo jedan ključni sastojak: živa soda (natrijum-hidroksid).

Mnogi se plaše rada sa sodom, ali uz malo opreza i precizne mere, proces je potpuno bezbedan.

Pored sode, biće vam potrebna i obična voda, a po želji možete dodati i par kapi eteričnog ulja lavande da neutrališete miris masti.

Kada se stara mast pomeša sa rastvorom sode, dešava se transformacija koja stvara gustu, belu masu spremnu za izlivanje.

Recept za najjači domaći sapun

Za osnovnu meru biće vam potrebno 5 kilograma stare masti, 1 kilogram žive sode i oko 3 litra vode.

Prvo, mast je potrebno procediti kroz gazu kako bi se uklonili ostaci hrane ili soli.

U velikom metalnom loncu postepeno sipajte sodu u hladnu vodu (nikada obrnuto!) i mešajte drvenom varjačom dok se ne rastopi.

Kada se rastvor sode malo prohladi, u njega lagano ulivajte otopljenu, mlaku mast uz neprestano mešanje u jednom smeru.

Smesa će početi da se zgušnjava, a mešanje treba da traje oko 30 do 45 minuta, dok ne dobijete gustinu sličnu pudingu.

Kako se pravilno suši stara mast pretvorena u sapun

Nakon što ste dobili gustu smesu, izlijte je u drvene ili plastične kalupe obložene papirom za pečenje.

Sapun treba da odstoji na suvom i promajnom mestu najmanje 24 do 48 sati pre nego što ga isečete na kocke.

Iako će izgledati spreman odmah, pravi efekat čišćenja postiže se tek nakon procesa sušenja koji traje od 4 do 6 nedelja.

Tokom ovog perioda, nivo pH vrednosti se stabilizuje, čineći sapun bezbednim za ruke, a nemilosrdnim prema flekama.

Što duže ovaj sapun stoji, to postaje tvrđi i bolji za korišćenje.

SAVET:

Ako želite da vaš sapun bude snežno beo i još jači, u smesu tokom mešanja dodajte dve kašike soli i šaku sode bikarbone. So će pomoći da sapun postane tvrđi i da se sporije troši, dok će soda bikarbona pojačati efekat izbeljivanja na belom vešu.

Upotreba sapuna na tvrdokornim mrljama

Kada dođe vreme za pranje, fleku na suvoj tkanini jednostavno navlažite toplom vodom i dobro utrljajte domaći sapun.

Ovaj metod je idealan za one svečane stolnjake koji često stradaju od vina ili masne hrane. Domaći sapun izvlači prljavštinu direktno iz niti.

Bićete iznenađeni kako lako nestaju mrlje od ulja, trave, krvi ili voća sa dečije garderobe, a da pri tome boje ostaju netaknute.

Ovaj sapun možete i narendati, pa ga koristiti kao bazu za domaći tečni deterdžent za veš.

Da li domaći sapun sme da se koristi za pranje u mašini?

Da, možete ga direktno ubaciti u bubanj ili narendati i pomešati sa sodom bikarbonom za vrhunske rezultate na 60 i 90 stepeni.

Gde može da se kupi živa soda?

Živa soda se obično prodaje u poljoprivrednim apotekama ili bolje snabdevenim farbarama u obliku kristala ili ljuspica.

Može li se koristiti užegla mast?

Može, proces saponifikacije neutrališe neprijatne mirise. Preporučljivo je da takvu mast pre pripreme prokuvate u čistoj vodi sa malo soli, pa je ohladite i skinete gornji sloj.

