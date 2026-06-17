Ne bacajte stare majice: Genijalan trik štedi gomilu novca – žalićete što ga niste ranije znali

Stare majice za čišćenje menjaju i sunđere i papirne ubruse, a koštaju vas nula dinara. Isecite ih ovako i prestanite da bacate pare na krpe.

Jedna iznošena pamučna majica daje vam pet do sedam krpa, a vi je do sada bacali u kantu. Stare majice za čišćenje rade bolje od kuhinjskih krpa iz marketa, a koštaju tačno nula dinara.

Ono što većina nas previdi nije šteta od bacanja, već to koliko često kupujemo papirne ubruse koje bismo lako zamenili. Glavni trik krije se na sredini teksta, kod načina sečenja.

Zašto baš pamuk, a ne bilo koja krpa

Tanak pamuk od stare majice upija vodu brže nego sunđer i ne ostavlja vlakna na staklu. Probajte da obrišete ogledalo u kupatilu komadom pamučne majice posle tuširanja. Para nestane iz prvog poteza, bez onih belih dlačica koje papirni ubrus uvek ostavi. Sintetičke majice tu ne valjaju, klizaju po površini i razmazuju.

Kako iseći majicu da dobijete najviše krpa

Položite majicu ravno i odsecite donji rub i oba rukava. Telo majice presecite na kvadrate od oko 25 puta 25 centimetara, taman da stanu u šaku. Iz jedne odrasle majice tako dobijete šest komada bez šavova, koji se ne paraju i ne ostavljaju konce. Rukave čuvajte za grublje poslove, recimo za brisanje cipela ili podmazivanje šarki.

Gde tačno krpe od starih majica menjaju kupljeno

Suvom pamučnom krpom skidate prašinu sa polica i televizora bolje nego metlicom od perja, jer pamuk hvata, a ne razveje. Vlažnom krpom brišete šporet i pločice posle kuvanja sarme, kad se mast zalepi za gas-ringlu. Jedan komad pamuka upije masnu fleku koju biste papirnim ubrusom razmazali po pola rerne. Za staklo na prozorima zimi, kad se nakupi kondenzacija, pamuk skida vlagu bez tragova.

Da li krpe od majica mogu da idu u veš mašinu

Da, pamučne krpe perite na 60 stepeni i koristite ih ponovo desetinama puta. Operite ih zajedno sa peškirima, osušite i sklopite u kutiju ispod sudopere.

Mali stan, malo prostora za odlaganje

U stanu gde svaka fioka ima svoju namenu, gomila krpa zvuči kao problem. Rešenje je jedna kartonska kutija od cipela u ormanu ispod sudopere. Stane oko dvadeset iseckanih komada, dovoljno za nedelju dana čišćenja prosečnog stana. Kad se zaprljaju, ne bacate ih, već perete, pa kutija nikad nije prazna ni puna.

Najveća ušteda nije u jednoj majici, već u navici. Domaćinstvo koje prestane da kupuje papirne ubruse i kuhinjske krpe lako sačuva nekoliko stotina dinara mesečno, a to se na kraju godine vidi.

Stare majice za čišćenje služe vam dve godine kao krpa. Pre nego što sledeću izlizanu majicu ubacite u kesu za smeće, presecite je makazama i probajte sami.

A vi, da li ste već nešto u kući prestali da kupujete otkad koristite stare krpe, ili još uvek bacate pare na ubruse iz marketa?

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