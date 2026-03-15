Stare staklene tegle nikad više nećete bacati kad vidite čemu mogu da posluže, pravo su blago u kući!

Kad čujete čemu mogu da posluže, više nikad nećete bacati stare staklene tegle. Možete popakovati sve namirnice koje držite u kesama, a možete da napravite i lepu dekorativnu lampu.

Sve što se nalazi u raznim kesama u kuhinji – od začina do brašna, paste i sl. – lako se stavlja u tegle. Tako će sve biti transparentno.

Izaberite veličinu tegli u skladu sa onim što planirate da držite u njima. Na primer, male su idealne za začine, dok su vam veće potrebne za šećer ili brašno. Operite ih, uklonite etikete, osušite ih i stavite hranu u njih.

Preporučljivo je da poklopac probušite na nekoliko mesta, ako čuvate brašno, kako bi malo vazduha ušlo unutra.

Pretvorite obične stare staklene tegle u prelepe lampe uz LED lampice

Projekti sa recikliranim materijalima postali su jedan od omiljenih izbora u Srbiji za sve one koji žele da osveže svoj dom bez prevelikih troškova, dajući mu istovremeno unikatni pečat.

Među najpopularnijim idejama trenutno je pretvaranje staklenih tegli u dekorativne lampe pomoću običnih LED lampica. Ovaj projekat je toliko jednostavan da vam nisu potrebni specijalni alati niti prethodno iskustvo.

Zašto su stare staklene tegle savršene za osvetljenje?

Staklene tegle imaju tu prednost da nežno rasipaju svetlost, stvarajući topao i ušuškan efekat u prostoriji. Kada u njihovu unutrašnjost postavite LED lampice, svetlost se reflektuje kroz staklo i kreira opuštenu atmosferu, idealnu za dekoraciju stolova, polica ili bilo kog kutka koji želite da istaknete.

Šta vam je potrebno za ovaj projekat?

Čiste staklene tegle (različitih veličina za bolji efekat)

LED girlande ili trake sa lampicama na baterije

Kanap, soga ili žica (opciono, ukoliko želite da ih okačite)

Boja ili dekorativne trake (opciono, za personalizaciju)

LED lampice su najbolja opcija jer troše vrlo malo energije i ne zagrevaju se, što ih čini potpuno bezbednim za upotrebu unutar zatvorenog stakla.

Vodič korak po korak

Prvi korak je da temeljno očistite i osušite teglu. Zatim, postavite LED traku unutar tegle, trudeći se da lampice rasporedite ravnomerno kako bi efekat bio ujednačen.

Po želji, spoljašnjost tegle možete ukrasiti bojom, čipkom ili kanapom da biste joj dali rustičan ili moderan izgled. Na kraju, samo upalite svetla i postavite svoju novu lampu na željeno mesto.

Ukoliko preferirate eksterijer, tegle možete okačiti pomoću žice ili konopca i tako napraviti predivne fenjere za terasu, dvorište ili balkon, stvarajući savršen ambijent za tople večeri.

(Krstarica/Stil)

