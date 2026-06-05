Nikako ne bacajte stari sunđer: U kući može da vam reši problem koji vas stalno nervira

Stari sunđer zaustavlja iritantno truljenje povrća i nakupljanje vlage u frižideru. Isprobajte ovaj trik i uštedite novac.

Krastavac koji je u utorak bio tvrd, do četvrtka već pliva u sopstvenoj vodi na dnu fioke. Stari sunđer je rešenje koje već imate u sudoperi, a koje vam može sačuvati pola kese pijačnih namirnica od kante za smeće.

Većina nas baci sunđer čim počne da miriše na pranje sudova. Greška broj jedan. Ako ga pravilno operete i prokuvate, on postaje najjeftiniji upijač vlage u panel-stanu, posebno u onim malim frižiderima gde fioka za povrće više liči na akvarijum nego na pregradu.

Zašto povrće trune za dva dana

Frižider drži hladan vazduh, ali ga jedva pomera. U zatvorenoj plastičnoj fioci krastavci, paradajz, zelena salata i paprika ispuštaju vodu satima posle kupovine. Te kapljice se skupljaju na dnu, ostaju tu, i pretvaraju listove salate u onu sluzavu masu koju svi prepoznajemo na dodir.

Vlažna i mlaka sredina je san svake plesni. Za 48 sati od bele tačkice na paradajzu dobijete mrlju koja je probila do polovine ploda. Papirni ubrus tu ne pomaže, namoči se za par sati i traži zamenu. Bacanje povrća svake nedelje vas košta više nego što mislite, pogotovo sada kada je kilogram paprike skuplji nego pre godinu dana.

Kako stari sunđer rešava vlagu u frižideru

Iskorišćeni sunđer upija višak kondenzacije u fioci za povrće i zadržava ga u sebi umesto na dnu pregrade. Time se povrće drži suvljim, ne počinje da truli odozdo, i ostaje sveže nekoliko dana duže bez ikakvog dodatnog troška.

Pripremite ga pre nego što ga ubacite

Sunđer sa sudopere nosi masnoću i ostatke deterdženta. Pre nego što ga prebacite među paradajze, mora kroz ozbiljno čišćenje. Ovo je deo koji većina preskoči i onda se čudi zašto im salata miriše čudno.

Operite ga vrelom vodom i deterdžentom dok ne izađe sva masnoća

Potopite ga u rastvor sirćeta i tople vode na 20 minuta

Ubacite ga u mikrotalasnu na 1 minut, mokar, da se sterilizuje

Iscedite ga snažno i ostavite da se osuši do kraja na sobnoj temperaturi

Stavite ga u ćošak fioke, tačno pored osetljivog povrća

Kad osetite da je sunđer postao težak i hladno mokar, izvadite ga, isperite, osušite i vratite. Možete ga koristiti nedeljama, sve dok ne počne da se mrvi i gubi oblik.

Šta još može vaš stari sunđer

Upijanje vode nije jedini posao za koji je dobar. Ako u stanu imate mačku ili psa, znate kako izgleda ugaona garnitura u martu. Blago navlaženom grubljom stranom prelazite preko štofa i dlake se skupljaju u male valjke koje rukom pokupite za minut. Brže od lepljive trake i bez kupovine ičega novog.

Ljubitelji sobnog cveća će ovo ceniti. Isečen na kockice i postavljen na dno saksije, sunđer za sudove zadržava vodu blizu korena, a višak pušta da prođe kroz drenažne rupe. Ako vam je ikada uvenuo fikus zato što ste ga „voleli previše“, znate o kakvom problemu se radi.

Kad sunđer mora ipak u kantu

Čim počne da se cepa, mrvi ili gubi elastičnost, gotova priča. Sitni komadići sunđera među povrćem su gora prljavština nego ono što ste hteli da sprečite. Higijena u frižideru nije mesto za eksperimente, posebno ako u kući imate malu decu ili nekoga ko je osetljiv na buđ.

Recikliranje stari sunđer pretvara u koristan alat, ali ne po cenu vašeg zdravlja. Proverite ga svakih nekoliko dana. Frižider koji ne miriše je osnov svega ostalog što se kuva u toj kući.

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