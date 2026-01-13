Stari sunđer nikada ne bacajte : Kada vidite čemu sve može da služi, čuvaćete ga kao oči u glavi

Mnoge domaćice ovo ne znaju, a stari sunđer i ovaj trik može dosta da vam olakša posao u kući.

Sunđeri za pranje sudova, ali i ostale koje koristite u domaćinstvu, mogu da budu veoma korisne i van kuhinje. Čak i one koje bi inače završile u kanti za smeće zbog dotrajalosti, mogu da vas spasu u nekim situacijama.

Evo gde možete da ih iskoristite

Napravite specijalnu hvataljku za čišćenje teže dostupnih mesta. Poslužiće i kao držač za igle. Stavite sodu bikarbonu na sunđer i stavite je u frižider – neutralizovaće neprijatne mirise.

Presecite je malo i ugurajte komad sapuna unutra, imaćete sapunice za puno pranja. Stavite je u teglu za cveće, ispod zemlje. Sunđer će da zadrži vlagu. Nanesite lepak na sunđer kada pravite kreativne slike od papira s decom.

Presecite je uzduž i popreko. Bez puno muke očistićete metalnu zaštitu na ventilatoru. Ako imate mnogo kuverti da zalepite, štedite svoj jezik – vlažnim sunđerom pređite po lepku. Poslužiće i za stavljanje markica na pisma.

Odvojite starom sunđeru zeleni deo za ribanje, umotajte ga i ugurajte u crevo za vodu, u deo koji se pričvrsti na slavinu. Otvorite naglo vodu, a taj komad sunđera će izleteti na drugu stranu te ujedno iznutra očistiće naslage nečistoće.

Namočite nekoliko sunđera , stavite svaki u malu kesicu, dobro zatvorite i zaledite. Poslužiće vam za hlađenje hrane i pića kada odete sa porodicom ili prijateljima na izlet.

Komad većeg sunđera presecite u obliku mača, obojite i vaše dete će imati super igračku koja nikoga ne može da povredi.

Umotajte komad sunđera, ugurajte u malu teglu, dodajte malo acetona i dobićete savršenu posudicu za skidanje laka sa noktiju – samo stavite svaki prst unutra.

Sunđer za posuđe poslužiće vam i za držanje ruke dok radite mišom na računaru. Presecite sunđer na kockice pa zalepite na nogice nameštaja kako biste zaštitili parket od grebanja.

Presecite joj površinu uzdužno svakih otprilike centimetar pa unutra poslažite semenke i pokvasite vodom – brzo će proklijati.

