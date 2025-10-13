Starinski trik: Naše bake stavljale su ovaj plod jeseni na prozorske daske, evo i zašto

Naše bake znale su da kesten, simbol jeseni ima prirodna svojstva koja odbijaju insekte, posebno paukove.
Dolaskom jeseni, tu je i neizbežni kesten. Miris kestena deluje kao prirodni repelent, pa su ga stavljale na prozorske daske i u uglove kuće kako bi sprečile ulazak neželjenih gostiju.
Kako funkcioniše ovaj jesenski starinski trik
Kesten ima aromu koja odvraća insekte.
Kada se plod probuši, miris kestena postaje jači i efikasniji.
Postavljanje kestena u više prostorija stvara zaštitni sloj od paukova tokom jeseni i zime.
Prednosti korišćenja kestena u domu
Prirodno rešenje – bez hemikalija i pesticida.
Dekorativan efekat – jesenski kesteni u činijama ili na prozoru izgledaju lepo.
Ekonomično – nema troškova za kupovinu sprejeva i repelenata.
Kada i gde postaviti kesten
Najbolje vreme za korišćenje ovog trika je tokom jeseni, od oktobra do decembra, kada pauci najčešće traže sklonište u toplim prostorijama. Kesten se postavlja na:
– prozorske daske,
– uglovi prostorija,
– pored vrata i pukotina.
Starinski trik naših baka sa kestenom pokazuje da priroda, a posebno jesen nudi jednostavna i efikasna rešenja. Umesto hemikalija, dovoljan je jedan plod na prozorskoj dasci da vaš dom bude bez paukova i da odiše prijatnim mirisom jeseni.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com