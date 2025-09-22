Starinski trik: Naše bake stavljale su ovaj plod na prozorske daske, evo i zašto

Naše bake znale su da kesten ima prirodna svojstva koja odbijaju insekte, posebno paukove.

Miris kestena deluje kao prirodni repelent, pa su ga stavljale na prozorske daske i u uglove kuće kako bi sprečile ulazak neželjenih gostiju.

Kako funkcioniše ovaj starinski trik

Kesten ima aromu koja odvraća insekte.

Kada se plod probuši, miris kestena postaje jači i efikasniji.

Postavljanje kestena u više prostorija stvara zaštitni sloj od paukova tokom jeseni i zime.

Prednosti korišćenja kestena u domu

Prirodno rešenje – bez hemikalija i pesticida.

Dekorativan efekat – kesteni u činijama ili na prozoru izgledaju lepo.

Ekonomično – nema troškova za kupovinu sprejeva i repelenata.

Kada i gde postaviti kesten

Najbolje vreme za korišćenje ovog trika je od oktobra do decembra, kada pauci najčešće traže sklonište u toplim prostorijama. Kesten se postavlja na:

– prozorske daske,

– uglovi prostorija,

– pored vrata i pukotina.

Starinski trik naših baka sa kestenom pokazuje da priroda nudi jednostavna i efikasna rešenja. Umesto hemikalija, dovoljan je jedan plod na prozorskoj dasci da vaš dom bude bez paukova i da odiše prijatnim mirisom jeseni.

