Staro verovanje kaže da ovaj mali predmet donosi novac u vaš dom, nabavite ga što pre

Ako želite da privučete više novca i pozitivne energije u svoj dom, Feng Shui nudi jednostavno rešenje – metalni zvončić je mali predmet za privlačenje bogatstva koji morate da imate. Njegova melodija ne samo da osvežava prostor, već aktivira prosperitet i eliminiše stagnirajuće energije.

Zašto baš zvončić?

Prema drevnoj kineskoj tradiciji, metalni zvončići od 6 ili 8 cevi povećavaju energiju bogatstva i uspeha, dok bambus podržava zdravlje i porodičnu harmoniju. Zvuk mora biti čist i melodičan – samo tako razbija negativne vibracije i donosi vitalnost.

Gde ga postaviti?

Ali nemojte praviti grešku da ga okačite bilo gde: na primer, zabranjeno je postavljati zvončić u kupatilu, hodniku ili iznad jame, jer to blokira pozitivne energije. Kada pronađete idealnu lokaciju, posmatrajte kako će se za nekoliko nedelja stres među ljudima koji žive u stanu smanjiti, njihovo raspoloženje će se poboljšati, a i njihova finansijska situacija će početi da se smiruje

Najefikasnije je pri ulazu ili u dnevnom jugoistočnom uglu, poznatom kao „kutak bogatstva“. Izbegavajte spavaće sobe i mesto direktno iznad kreveta – tu zvončić može ometati odmor. Boje poput crvene ili zlatne pojačavaju efekat, aktivirajući element vatre koji pokreće finansijsku energiju.

Koliko cevi?

Šest do osam cevi simbolizuje bogatstvo, dok pet odražava harmoniju pet elemenata (zemlja, voda, drvo, vatra, metal). Za još veći efekat, postavite zvončić napolju – na balkonu, u dvorištu ili vrtu – jer prirodni vetar stalno pokreće energiju.

Praktična upotreba u kancelariji ili stanu:

Postavljanjem Feng Shui zvončića u poslovni prostor možete povećati produktivnost i prihod. Kod kuće, njegova prisutnost smanjuje stres i donosi osećaj harmonije u nekoliko nedelja. Pazite samo da ga ne kačite u kupatilo, hodnik ili iznad bilo kog „rupa“ u prostoru – to blokira pozitivnu energiju.

Uvođenjem ovog malog, ali moćnog predmet za privlačenje bogatstva u vaš dom, Feng Shui metalni zvončić za bogatstvo može postati ključ za otvaranje novih finansijskih prilika i balansiranje energije oko vas. Slušajte kako njegov zvuk donosi promene i vidite kako prostor oživljava oko vas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com