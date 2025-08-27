Stavila je ovo u WC šolju i rešila problem koji muči celu zgradu

Neprijatan miris iz WC-a? Jedna žena je rešila problem za 30 minuta – bez majstora i hemije.

Niko nije znao odakle dolazi taj užasan miris. Stanari su se žalili mesecima, majstori su dolazili, proveravali cevi, menjali filtere, ali ništa nije pomagalo. Sve dok jedna komšinica nije uzela stvar u svoje ruke – i doslovno stavila sodu bikarbonu u WC šolju.

Šta je stavila? Običnu sodu bikarbonu.

Ona je pomešala šolju sode bikarbone sa pola šolje sirćeta i sipala direktno u WC šolju. Ostavila je da deluje 30 minuta, a zatim pustila vodu. Rezultat? Miris je nestao – ne samo iz njenog stana, već iz cele vertikale.

Zašto ovo funkcioniše

Soda bikarbona neutrališe kiseline i razgrađuje naslage koje se talože u cevima. U kombinaciji sa sirćetom, stvara efikasnu reakciju koja čisti unutrašnjost cevi i eliminiše bakterije koje uzrokuju neprijatne mirise.

Praktičan vodič

– Sipajte šolju sode bikarbone u WC šolju

– Dodajte pola šolje alkoholnog sirćeta

– Poklopite WC dasku i sačekajte 30 minuta

– Pustite vodu i po potrebi ponovite postupak jednom nedeljno

Bonus savet

Ako imate problem sa zagušenjem, dodajte i malo tople vode nakon reakcije. Ovaj trik ne samo da rešava miris, već može da spreči ozbiljnije kvarove.

Ovaj trik je jednostavan, pristupačan i ne zahteva nikakvo stručno znanje. Sve što vam treba već imate kod kuće – soda bikarbona i sirće. Bez skupih preparata, bez pozivanja majstora, bez komplikacija. Rešenje koje može da pomogne svakome ko se bori sa neprijatnim mirisima iz WC šolje, a pritom štedi vreme i novac.

