Stavila je tabletu za pranje posuđa u vodu i uspela da reši jedan ogroman problem u kuhinji (video)

Keramičke i indukcijske ploče su omiljene zbog elegantnog izgleda i praktičnosti, ali čišćenje masnih mrlja i zagorelih ostataka može biti prava muka. Grube spužve i jaka sredstva za čišćenje ne dolaze u obzir jer trajno oštećuju glatku površinu.

Jednostavni koraci za blistav rezultat

Sve što vam treba je mlaka voda i jedna tableta za pranje sudova u čvrstom obliku. Prelijte malo vode preko ploče, položite tabletu i nežnim kružnim pokretima ribajte mrlje. Kad se nečistoće odvoje, prebrišite površinu suvom, mekanom krpom.

Zašto ovaj trik funkcioniše

Tableta za suđe oslobađa enzime koji razlažu masnoću, a njena blaga abrazivnost nije dovoljna da ogrebe staklenu površinu. Na taj način uklanja i najtvrdokornije ostatke hrane, a ploča ostaje neoštećena.

Ploča kao nova u tren oka

Ovaj jednostavan postupak štedi vreme i novac, a produžava vek trajanja osetljivih kuhinjskih aparata. U samo nekoliko minuta, vaša ploča za kuvanje zablista kao da je tek iz prodavnice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com