Stavila je tepih u baštu – komšije su se smejale, a sad joj kradu ideju

Nećete verovati šta je stavila u baštu – sad svi žele isto!

Nije imala ni travu ni terasu – samo komad zemlje i želju da napravi kutak za dušu. Umesto da kupuje skupe ploče ili pravi drvenu platformu, ona je uzela stari tepih iz dnevne sobe i stavila ga u baštu. Komšije su prvo vrtele glavom, smejale se i šaputale iza leđa. A onda su počeli da dolaze – da pitaju, da slikaju, da kopiraju.

Zašto baš tepih u bašti?

„Zato što mi je dosadilo da sedim na blatnjavoj zemlji, a nisam imala budžet za nešto fensi,“ kaže ona. Tepih je uneo boju, teksturu i osećaj doma – napolju. Uz par jastuka, stari sto i lampione, dvorište je postalo dnevna soba pod otvorenim nebom.

Praktično, jeftino i efektno

Tepih štiti od vlage, a ako se stavi na palete ili plastičnu podlogu, može da izdrži i kišu. Najbolje funkcionišu tepisi od polipropilena – lako se peru, ne upijaju vodu i ne buđaju. A vizuelni efekat? Instagram-ready.

Komšije sad pitaju gde je kupila tepih

Nekada su je zvali „ona što je stavila tepih napolje“, a sad joj šalju slike svojih baštenskih aranžmana. Ideja se proširila – tepisi u bašti postali su novi hit u komšiluku. I ne, nije to više smešno. Sad je to „baštenski vibe“.

Saveti za one koji žele da probaju

– Birajte tepih koji može da podnese vlagu

– Stavite ga na ravnu površinu, idealno palete ili plastičnu podlogu

– Kombinujte sa jastucima, lampionima i zelenilom

– Ne zaboravite da ga sklonite kad pada jaka kiša

Ponekad najjednostavnije ideje naprave najveći efekat. Tepih u bašti nije samo dekoracija — to je poziv na opuštanje, druženje i uživanje. A komšije? Neka kopiraju. To je kompliment.

