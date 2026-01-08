Stavila papir za pečenje na zadnju policu frižidera: Kad čujete razlog uradićete odmah isto!

Papir za pečenje možete pametno da iskoristite za mnoge stvari i da vam olakša život dok radite različite poslove po kući.

Verovatno ste do sada papir za pečenje koristili samo za spremanje hrane, ali on može da vam olakša većinu poslova

Papir za pečenje može vam olakšati život i eliminisati sitne smetnje koje često niko ne zna kako da popravi!

10 novih načina da pametno iskoristite papir za pečenje

Uglancajte česme

Papirom za pečenje uglancajte česme da dobiju sjaj! Glancanjem, papir će ukloniti fleke od vode, a vosak sa papira će česme, na neko vreme, zaštititi i od nastanka novih fleka.

Obložite police

Postavite papir za pečenje na najviše police u kuhinji gde se skuplja prašina i lepi masnoća od kuvanja. Na par meseci ih zamenite i iznenadićete se koliko će prljavštine ostati na njima. Ovaj papir možete iskoristiti i za oblaganje fioka i unutrašnjih polica u kuhinjskim ormarićima.

Očistite pod

Papir za pečenje postavite kao krpu za brisanje poda i obrišite pod na uobičajen način. Pokupićete svu prljavštinu sa poda i uglancati ga voskom sa papira.

Očistite peglu

Ako vam se pegla ulepila, uradite sledeće: na papir za pečenje pospite so i kada se pegla ugreje do maksimuma, lagano trljajte dok se ne skine sva prljavština.

Sačuvajte otvarač za konzerve

Papir za pečenje obložen je voskom koji će se preneti na sječivo otvarača i tako će ga očistiti ako je zaprljan, a dodatno će ga obložiti i na taj način sačuvati od rđe i “podmazati” za otvaranje bez muke.

Sprečite škripu vrata

Vrata koja škripe jer zapinju prilikom zatvaranja i otvaranja istrljajte papirom za pečenje i rešite se neprijatnog zvuka. Vosak sa papira će obložiti ivice i vrata će se lakše zatvarati i otvarati.

Sačuvajte baštenski alat

Nakon korišćenja, baštenski alat očistite ovim papirom. Osim što ćete lako skinuti ostatke zemlje, vosak sa papira će zaštititi metal od rđe.

Odglavite zaglavljen rajsferšlus

Ukoliko primetite da rajsferšlus na jakni ili tašni zapinje na nekom mestu, istrljajte ga papirom za pečenje i tako podmažite zupce! Biće kao nov.

Obložite police u frižideru

Pek papir je idealan za oblaganje polica i fioka čak i u frižideru. Zaštitiće police ukoliko se nešto prolije, dovoljno da ne morate da brišete celi frižider nego samo zamenite papir.

Očistite metalne šipke

Da bi prstenovi na tuš zavesi lakše klizali, šipku istrljajte papirom za pečenje i na taj način je podmažite i obrišite od prašine koja se sigurno zalepila vremenom. Isti princip čišćenja prašine primenite na šipke u ormarima i plakarima. Glancanjem, one će i ponovo zasijati.

