Stavite karanfilić na sva vrata u kući – preko noći rešite problem koji vas muči godinama

Ovaj trik deluje kao čista magija

Karanfilić je generalno cenjen i prepoznat po svom jedinstvenom mirisu. Ali da li ste znali da je poželjno postaviti ga iza vrata kupatila i u drugim delovima kuće?

Na prvi pogled, ovaj trik može izgledati iznenađujuće. Međutim, ova biljka može da vam pomogne da se rešite nekih štetočina u svom domu, prenosi Jutarnji.

Zašto staviti karanfilić iza vrata kupatila?

Karanfilić ima mnogo prednosti, i kozmetičkih i medicinskih. Pored toga, oni takođe pomažu u sprečavanju određenih štetočina, posebno srebrne ribice. Iako ne predstavljaju pretnju, smatraju se štetočinama koje mogu oštetiti papire, knjige, pa čak i hranu u vašoj ostavi. Ako ste ikada primetili rupe sa žućkastim mrljama u vašim knjigama ili na odeći, vrlo je verovatno da je vaš dom preplavljen ovim „srebrnim ribicama“. Karanfilić je zaista idealno rešenje za ovog insekta, koji se uglavnom nalazi na mračnim mestima poput podruma, kao i u vlažnim prostorima poput kupatila. Srebrna ribica je posebno osetljiva na miris ovog začina.

Kako se otarasiti srebrne ribice pomoću karanfilića?

Da biste se rešili srebrne ribice, sve što treba da uradite je da složite nekoliko karanfilića u male posude i stavite ih iza vrata i bilo gde gde bi mogle privući ove štetočine. Takođe možete staviti šaku u male kese, a zatim ih staviti u ormariće za kupatilo ili na postolje. To bi trebalo da bude dovoljno da ih drži podalje. Za veću efikasnost, preporučuje se redovno ponavljanje ove procedure sve dok ne primetite konačni nestanak. Štaviše, odvraćajući efekat karanfilića nije ograničen samo na srebrnu ribicu, jer se može koristiti i kao repelent protiv insekata.

