Stavite najlonsku foliju u zamrzivač preko noći i rešite problem koji vas muči godinama

Jedan sjajan trik.

Samo stavite najlonsku foliju u zamrzivač i rešite problem koji vas muči godinama.

Ako držite providnu foliju u zamrzivaču to može značajno olakšati vaš život.

Ovaj trik može poboljšati rukovanje folijom. Hlađenje u zamrzivaču menja površinske molekule folije, smanjujući statički elektricitet sprečava je da se lepi za ruke ili sama od sebe. Tako kada je izvadite, možete je lakše odmotati.

Kada se folija opet zagreje, ponovo će postati lepljiva. Tako da ćete imati dovoljno vremena da je koristite kako želite. Ako često koristite providnu foliju za zamrzavanje hrane, preporučuje se korišćenje dva do tri sloja kako bi se hrana bolje sačuvala.

