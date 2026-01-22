Stavite ovaj predmet ispred ulaznih vrata, veruje se da tera zlu sreću, a priziva blagostanje i novac u kuću

Veruje se da osvetljena ulazna vrata i sijalica privlače novac, ali i zelena biljka ako je postavite ispred ulaznih vrata privlači bogatstvo.

Mnogi veruju da ovaj predmet tera zlu sreću i priziva blagostanje i novac u kuću. Stavite ga ispred ulaznih vrata.

Ulaz u kući ili stan mnogo toga otkriva o ljudima koji unutra žive. Zbog toga feng shui stručnjaci savetuju da prestanete da blokirate ovo područje koje je i najbitnije za propuštanje dobre energije u kuću, a tu grešku upravo prave mnogi.

Naime, prostor „pred vratima“ ljudi doživljavaju kao nešto što ne pripada njihovom stanu. Tako se često u hodnik izbacuju stare stvari koje više nemaju upotrebnu vrednost ali je, nekako, vlasniku „uvek žao“ da ih baci.

Tu stoje razne natkasne, stočići, police koje nisu dovoljno dobre da stoje u stanu. Pa ipak, izgleda da misle ljudi, „dobre su za napolje“.

Nije redak slučaj da pred ulaznim vratima stoje razne stare cipele, islužene papuče. Ako ih i dalje koristite, neka stoje u vašem cipelarniku u predsoblju. Ako ih ne koristite, poklonite ih ili bacite. Ima čak i domaćica koje se libe da pred vratima drže kese sa smećem sve dok se, posle nekoliko sati, neko od ukućana ne reši da krene nekuda pa „usput“ baci i đubre.

Šta privlači sreću i blagostanje ukućanima

Sve ove ružne navike čine pravo ruglo od ulaza u stan. Upravo suprotno nalažu feng šui principi. Ulaz treba da bude privlačan, ulazna vrata uvek čista i prostor pred njima uredan bez obzira na to da li je reč o stanu ili porodičnoj kući.

Ako možete da birate boju ulaznih vrata, obično se preporučuje crvena koja baš i nije tako bliska našoj tradiciji. Međutim, drevni spisi otkrivaju da je i zelena veoma poželjna. Najjednostavniji je savet da se odlučite za svetlu boju drveta ili bledo zlatne nijanse poput hrastovog ili borovog furnira.

Ono što svi možemo da uradimo, bez obzira na boju vrata ili položaj u odnosu na strane sveta, jeste da ulazna vrata osvetlimo i zato pazite da sijalica uvek radi. Uložite nešto novca u dodatnu lampu ako ste u zabačenom delu stepeništa.

Bogatstvo privlači i visoka, elegantna zelena biljka postavljena ispred ulaznih vrata, bilo sa spoljne bilo sa unutrašnje strane. Ako imate kuću, potrudite se da od kapije do ulaza biljke i travnjaci budu uredni i negovani. Staza bi, po idealnim pravilima, trebalo da bude blago krivudava, a ne kao „prosečena lenjirom“.

