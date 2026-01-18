Stavite ovaj predmet iza radijatora: Grejaće duplo jače, a račun za struju će vam biti manji za bar 2.000 dinara

Često se dešava da radijatori budu vreli na dodir, ali da prostorija i dalje deluje hladno, dok novac za struju ili gas bukvalno „curi“ kroz zidove. Rešenje za ovaj problem je jednostavnije nego što mislite i verovatno ga već imate u kuhinji. Tajna je u postavljanju reflektujuće barijere, odnosno, to je onaj magični predmet iza radijatora koji sprečava rasipanje energije.

U pitanju je obična aluminijumska folija (po mogućstvu zalepljena na karton) ili specijalizovana termo-folija koju možete kupiti za malo novca. Ovaj jednostavan dodatak deluje kao toplotno ogledalo i momentalno vraća toplotu tamo gde joj je mesto – u vaš dom.

Kako funkcioniše ovaj predmet iza radijatora?

Kada radijator greje, on ne emituje toplotu samo prema sredini sobe, već i prema zidu na koji je montiran. Ako taj spoljni zid nije dobro izolovan, on jednostavno upija tu dragocenu energiju i prenosi je napolje. Vi tada praktično grejete ulicu, a vaš račun za grejanje raste bez ikakvog efekta na komfor.

Postavljanjem reflektujuće površine, vi prekidate taj proces. Ovaj predmet iza radijatora odbija toplotne talase nazad u prostoriju. Stručnjaci procenjuju da se na ovaj način može sačuvati i do 30% toplote koja bi inače bila izgubljena. To znači da će se soba zagrejati brže, a temperatura će se duže zadržati.

Uradite ovo odmah i gledajte kako temperatura raste

Ne morate biti majstor da biste ovo sproveli u delo. Procedura je brza i ne zahteva bušenje niti pomeranje teških peći. Evo kako da to uradite pravilno:

Uzmite komad kartona koji je nešto manji od površine vašeg radijatora (kako se ne bi video i narušavao izgled sobe). Obmotajte ga kvalitetnom aluminijumskom folijom, tako da sjajna strana bude okrenuta ka spolja. Zatim taj predmet iza radijatora jednostavno gurnite u prostor između grejnog tela i zida, pazeći da sjajna strana „gleda“ u radijator. Za još bolji efekat, u prodavnicama možete kupiti gotove reflektujuće folije sa penastim slojem.

Male tajne velikih majstora za topao dom

Pored trika sa folijom, postoji još nekoliko načina da maksimalno iskoristite grejanje bez dodatnih troškova:

Oslobodite prostor: Nikada ne zaklanjajte radijatore nameštajem ili dugim zavesama. Vazduh mora slobodno da cirkuliše.

Odzračivanje: Ako je gornji deo radijatora hladan, a donji topao, ispustite vazduh iz sistema pomoću ključića.

Spuštanje roletni: Čim padne mrak, spustite roletne. One stvaraju dodatni sloj izolacije na prozorima.

Prestanite da bacate novac kroz prozor

Nema potrebe da se smrzavate čekajući proleće ili da strahujete od poštara koji donosi račune. Toplina doma je nešto na čemu se ne štedi, ali to ne znači da treba da se razbacujete energijom. Ovaj jednostavan predmet iza radijatora je dokaz da najbolja rešenja nisu uvek skupa, već pametna. Iskoristite vikend pred vama, nabavite foliju i učinite svoj dom oazom topline kakvu zaslužujete!

