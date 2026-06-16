Stavite ovo u frižider pre odlaska na posao: Trik od 50 dinara koji uništava vlagu i neprijatne mirise

Stavite rolnu toalet papira u frižider pre odlaska na posao. Ovaj jeftini trik uništava vlagu i neprijatne mirise za samo 8 sati.

Jedan genijalan letnji trik provereno uništava vlagu i neprijatne mirise u frižideru, a sve što treba da uradite jeste da stavite jednu stvar od 50 dinara unutra pre odlaska na posao.

Da li vam se ikada desilo da otvorite vrata rashladnog uređaja, a zapljusne vas težak smrad iako ste ga skoro detaljno oprali? Sa prvim vrućinama unutrašnjost stvara višak kondenzacije, što ubrzava kvarenje hrane.

Rešenje za ovaj problem krije se u predmetu koji svi imamo u kupatilu – običnoj roli toalet papira…

Zašto se vlaga uopšte skuplja u frižideru?

Svaki put kada otvorite vrata, topao vazduh uđe unutra i stvara se kondenzacija na zidovima. Namirnice koje nisu dobro zatvorene brzo oslobađaju vodu i stvaraju buđ na gumama.

Višak vlage ne samo da kvari hranu, već stvara onu prepoznatljivu, tešku memlu. Svi znamo kako je kada skupa hrana propadne za dva dana samo zato što je u fiokama previše vlage.

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Neobičan trik koji rešava problem dok ste vi na poslu

Možda zvuči čudno, ali običan toaletni papir je fabrički napravljen tako da ima ekstremnu moć upijanja tečnosti i vlage iz vazduha. Kada ga stavite u zatvoren prostor, on se ponaša kao prirodni sunđer koji uništava vlagu i neprijatne mirise.

Korak 1: Uzmite jednu potpuno novu, čistu rolu toalet papira.

Uzmite jednu potpuno novu, čistu rolu toalet papira. Korak 2: Stavite je u sam ugao srednje police frižidera.

Stavite je u sam ugao srednje police frižidera. Korak 3: Ostavite je da stoji najmanje osam sati dok ste na poslu.

Papir će do večeri povući svu suvišnu vlagu u sebe, a sa njom i neprijatne arome.

Kako da frižider uvek miriše na čisto?

Kada se vratite kući nakon radnog dana, primetićete da je onaj težak i ustajao vazduh potpuno nestao. Papir je odradio sav težak posao, a vama je ostala čista unutrašnjost bez kapi kondenza. Ovu rolnu možete zameniti jednom mesečno, a staru iskoristite za brisanje prosute tečnosti po kuhinji.

SAVET: Ako želite da vam frižider usput i miriše, naprskajte rolnu sa par kapi limunovog soka pre nego što je ubacite unutra. To drastično ubrzava proces neutralisanja najtežih mirisa poput ribe ili starog sira.

Kako ukloniti miris crnog luka iz frižidera?

Ako vam je u frižideru ostala polovina glavice luka, miris možete rešiti pomoću mlevene kafe. Stavite jednu kašičicu sveže kafe na tacnicu i ostavite je preko noći pored luka. Kafa ima jaku aromu koja će potpuno maskirati i neutralisati oštar miris crnog luka.

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Zašto frižider smrdi iako je opran?

Glavni krivac za ovaj problem su često prljave gume na vratima i zapušen odvod za vodu. Uzmite staru četkicu za zube, umočite je u toplo sirće i detaljno očistite sve nabore na gumi. Takođe, proverite malu rupicu na zadnjem zidu unutrašnjosti (odvod) i očistite je običnom čačkalicom.

Kako sprečiti buđanje hrane u frižideru?

Da biste sprečili kvarenje namirnica, u fioku sa povrćem uvek stavite jedan čist sunđer za sudove. Sunđer će automatski povlačiti sav višak kondenzacije u sebe i čuvati svežinu zelene salate.

Takođe, zlatno pravilo glasi: nikada ne stavljajte toplu hranu u šerpama direktno na police jer to drastično i naglo podiže vlagu i opterećuje motor.

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