Stavite ovo u toplu vodu i posiveli veš će zabeleti kao sneg već posle prvog pranja, i fleke skida kao rukom

Pripremite samo tabletu za protezu i toplu vodu. Potopite beli veš i stavite ovo u toplu vodu, sve fleke nestaće, a veš će zablistati.

Najefikasniji način da vratite belinu svom vešu. Stavite ovo u toplu vodu u koju ste potopili beli veš i gledajte magiju.

Jedna žena koja se bavi čišćenjem i stilizovanjem podelila je iznenađujući trik za koji tvrdi da belu boju veša održava sjajnom, prenosi The Sun.

Naime, sve što treba da uradite jeste da u stavite ovo u toplu vodu, odnosno ubacite svoju belu odeću i jednu tabletu za zubnu protezu. Ona će s odeće skinuti sve fleke i vratiti joj sjaj.

Ovaj je video oduševio brojne korisnike društvenih mreža, a mnogi su otkrili kako jedva čekaju da isprobaju njen trik.

“Moram ovo da isprobam, ali moj dečko prvo mora početi da odvaja belu odeću pri pranju”, komentarisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: “Sjajno! Jedva čekam da vidim rezultate.”

