Stavite ovu biljku na terasu i više nećete videti stršljene i ose: Užasavaju se njenog mirisa

Stavite ovu biljku na terasu i zaboravite na stršljene i ose! Otkrivamo proverene prirodne trikove i biljke koje ovi insekti ne podnose.

Topli dani su tu, a sa njima stižu i nepozvani gosti koji nam zagorčavaju kafu na terasi. Ako ste umorni od skupih hemijskih sprejeva koji više štete vama nego insektima, vreme je da se okrenete prirodi. Postoje jednostavni, jeftini trikovi uz koje će stršljeni i ose bežati iz vašeg dvorišta kao ludi.

Iako susret sa ovim insektima često izaziva instinktivnu reakciju bega ili borbe, rešenje problema zapravo leži u poznavanju njihovih prirodnih averzija. Umesto neefikasnog mahanja rukama, strateška primena određenih mirisa i jednostavnih fizičkih barijera daje daleko bolje rezultate.

Uz malo truda, možete stvoriti zonu u kojoj stršljeni i ose jednostavno neće želeti da se zadržavaju.

Zamka sa medom – starinski trik koji radi

Ovo je najjednostavniji način da se oslobodite dosadnih insekata. Uzmite praznu staklenu teglu, na poklopcu izbušite nekoliko rupa, pa na dno sipajte kašiku meda ili pekmeza razblaženog sa malo vode.

Slatki miris će ih naterati da uđu, a kada se jednom zalepile za lepljivu smesu, povratka im nema. Redovno menjajte sadržaj tegle i mirno uživajte.

Prirodni „štit“ u bočici

Ako želite univerzalno sredstvo za terasu, napravite ovaj mirisni miks koji insekti organski ne podnose.

Pomešajte 30 ml maslinovog ulja sa nekoliko kapi eteričnih ulja citrusa, eukaliptusa, nane i čempresa. Razblažite sa malo vode, sipajte u bočicu sa prskalicom i nanesite po ivicama terase.

Napomena: Pazite da ne prskate blizu lica i očiju.

Biljke koje su „noćna mora“ za stršljene i ose

Uređenje dvorišta može biti i strateško. Određene biljke su prirodni repelenti koje ovi insekti ne mogu da smisle. Najbolje je da u saksije oko stola za sedenje posadite:

Bosiljak

Lavandu

Matičnjak

Ruzmarin

Ove biljke će terasu učiniti mirisnom oazom za vas, a pravim paklom za insekte.

Jeftino, a ubitačno efikasno

Adam Juson, ekspert za suzbijanje štetočina, otkrio je par tajni koje koriste profesionalci:

Bakarni novčići

Ose i stršljeni beže od mirisa bakra. Razbacajte bakrene novčiće po stolu ili ih stavite u providnu kesu sa vodom i obesite pored ulaza.

Beli luk

Potopite čenove belog luka u vodu, ostavite da odstoje, pa tom tečnošću poprskajte mesta gde se insekti skupljaju.

Citrusne sveće

Miris citrusa tokom večere napolju je savršena barijera.

Dim od kafe – trik koji provereno pali

Ako pijete kafu, ne bacajte talog! Stavite malo suve kafe ili taloga u vatrostalnu činiju i zapalite ga. Dim koji se oslobađa deluje kao prirodni repelent – ose ga mrze i momentalno napuštaju prostor.

Ovo je možda i najbrži način da se zaštitite tokom boravka napolju.

Kako se zaštititi kada vas napadnu stršljeni i ose?

Jeste li primetili da se insekti često skupljaju oko sudopere ili mokrih mesta? Ose traže vodu, ali ne vole jak miris sirćeta. Natopite krpu ili peškir rastvorom alkoholnog sirćeta i vode i prebrišite ivice stolova i prozorske okvire.

Sirće deluje kao nevidljivi zid – insekti će instinktivno izbegavati taj prostor jer im miris sirćeta remeti čulo mirisa kojim lociraju hranu.

Zatvorite „vrata“ za hranu i otpatke

Najveća greška koju pravimo je ostavljanje ostataka hrane na otvorenom. Ako imate kantu za smeće u dvorištu, ona mora da bude dobro zatvorena i što dalje od mesta gde sedite.

Čak i kapljica soka na stolu ili mrvica kolača privlači izvidnicu osa koja će ubrzo dovesti ceo roj.

Redovno brisanje površina rastvorom vode i par kapi eteričnog ulja nane nakon svakog jela drastično smanjuje šanse da vas bilo ko „poseti“.

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