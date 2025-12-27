Stavite ovu biljku pored ulaznih vrata i sreća će se useliti u vašu kuću, novac će kapati kao kiša

Osim što unosi svežinu u svaki prostor, drvo novca priziva bogatstvo u kuću. Stavite je pored ulaznih vrata i blagostanje ćete odmah osetiti.

Osim što unosi svežinu u svaki prostor, ova biljka priziva bogatstvo u kuću. Stavite je pored ulaznih vrata i očekujte magiju

Biljke oko sebe šire energiju i vibracije koji u vaš dom mogu privući sreću, ljubav, zdravlje ili bogatstvo. Takva biljka jeste sukulent krasula ili japansko drvo, čiji mesnati, debeli zaobljeni listovi podsećaju na kovanice novca.

Drevno verovanje iz Japana preuzeli su Kinezi, pa prema Feng šuiju, krasula (Crassula ovete), drvo novca, drvo žada, japansko drvo, dolar drvo ili parac privlači novac u dom u kojem se gaji, njeno prisustvo u prostoriji pozitivno utiče na posao, zbog čega je odličan izbor za kancelarije. Posebnost ove biljke je i to što je izrazito nezahtevna, a izgleda vrlo privlačno.

Kako se održava drvo novca?

Ova sukulentna biljka u svojim mesnatim listovima skladišti vodu, pa je tokom celog hladnog periodu dovoljno da je zalijete dva puta. Cveta tokom zime i treba je držati unutra sve do aprila, no nikako na temperaturi manjoj od jednog stepena. Voli svetlost, ali ne direktno sunce.

Zemlja u koju se sadi treba da sadrži 40 odsto peska, 20 odsto šumskog humusa, 20 odsto zemlje za cveće, a ostatak bi trebalo da bude sitni šljunak ili lomljena cigla.

Gde je držati?

Prema Feng šuiju, drvo novca treba držati pored ulaznih vrata, s desne strane ulaznih vrata kako biste privukli energiju novca.

Čak i ako ne verujete u istočnjačke mudrosti, okružite se biljkama jer one šire pozitivne vibracije i sigurno vam ne mogu škoditi.

