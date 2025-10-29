Stavite ovu sitnicu pod tepih i sreća će ući u vaš dom: Novac će početi da stiže sa svih strana

Tajne naših baka – privlačenje novca i sreće uz pomoć jedne sitnice. Stavite mahovinu pod tepih i gledajte kako vam bogatstvo stiže sa svih strana. Zvuči ludo, ali radi!

Otkrivamo vam neke stvari kojih se mnogi pridržavaju kako bi im u kuću ušli sreća i bogatstvo. Iako ih moderna nauka ne podržava, ovi rituali i verovanja prenose se generacijama, a oni koji ih poštuju tvrde da im je život prosperitetan.

Rituali za privlačenje obilja: Mahovina i novčići

Ako vas je novčana sreća napustila, stara verovanja kažu da rešenje leži u prirodi i boji.

Mahovina pod tepihom : Stavite malu količinu mahovine ispod tepiha u vašoj kući, jer se veruje da mahovina upija novčanu energiju i drži je u kući. Novac će nakon toga početi da dolazi sa svih strana.

: Stavite malu količinu mahovine ispod tepiha u vašoj kući, jer se veruje da mahovina upija novčanu energiju i drži je u kući. Novac će nakon toga početi da dolazi sa svih strana. Srebrni talisman: Da bi sreća posetila kuću, držite u svom domu strani novčić kao talisman, ali on mora biti isključivo u srebrnoj boji.

Da bi sreća posetila kuću, držite u svom domu strani novčić kao talisman, ali on mora biti isključivo u srebrnoj boji. Aktivacija novčanika : Nakon što nabavite novi novčanik, stavite skupoceni zlatni nakit tamo na kratko. Tada će doći bogatstvo i veliki novac. Takođe, kada poklanjate nekome novčanik, obavezno u njega stavite novčanicu ili novčić – tada će vaš poklon doneti dobro onome kome ga poklonite.

: Nakon što nabavite novi novčanik, stavite skupoceni zlatni nakit tamo na kratko. Tada će doći bogatstvo i veliki novac. Takođe, kada poklanjate nekome novčanik, obavezno u njega stavite novčanicu ili novčić – tada će vaš poklon doneti dobro onome kome ga poklonite. Mladi mesec: Da bi u životu sve išlo kao „po loju“, sačekajte mlad mesec i ispremeštajte nameštaj po svojoj kući, menjajući tako tok energije.

Pazite se! Novac se nikada ne broji posle sumraka

Ono što je najvažnije kod privlačenja novca i sreće jeste vreme kada obavljate novčane transakcije:

Dugovi i brojanje: Zaduživanje i pozajmljivanje, kao i brojanje novca moguće je samo do podneva. Ako to uradite uveče, onda nećete imati novca.

Zaduživanje i pozajmljivanje, kao i brojanje novca moguće je samo do podneva. Ako to uradite uveče, onda nećete imati novca. Prebacivanje novca: Nakon zalaska sunca, ne preporučuje se prebacivanje novca iz ruke u ruku, inače možete postati siromašniji. Bolje je staviti novac na sto ili čak baciti na pod, da bi ga pokupio onaj kome ga date.

Nakon zalaska sunca, ne preporučuje se prebacivanje novca iz ruke u ruku, inače možete postati siromašniji. Bolje je staviti novac na sto ili čak baciti na pod, da bi ga pokupio onaj kome ga date. Kusur od kupovine: Ni u kom slučaju ne dajte siromašnima novac koji ste dobili za kusur pri kupovini soli ili hleba – inače se i sami možete naći u siromaštvu. Takođe, nemojte davati poslednju novčanicu koja je ostala u novčaniku.

Tajna soli i ogledala: Trenutno vraćanje sreće

Vraćanje sreće: Ako vas je sreća napustila, potrebno je da sipate so na sve prozorske daske u kući. I neka leži dok se sreća ne vrati. Posle toga, biće potrebno da se so pomete (nikako je rukama ne smete dodirnuti), stavi u kesu i odnese daleko od kuće, gde ćete je zakopati.

Ako vas je sreća napustila, potrebno je da sipate so na sve prozorske daske u kući. I neka leži dok se sreća ne vrati. Posle toga, biće potrebno da se so pomete (nikako je rukama ne smete dodirnuti), stavi u kesu i odnese daleko od kuće, gde ćete je zakopati. Slomljeno ogledalo: Ako se ogledalo razbije u kući, da biste izbegli nevolje, isperite njegove delove vodom i zakopajte ih u zemlju. Ako u prostoriji u kojoj visi ogledalo, nekome dugo nije bilo dobro, ili su se tamo posvađali, ogledalo se mora obrisati svetom vodom.

Ako se ogledalo razbije u kući, da biste izbegli nevolje, isperite njegove delove vodom i zakopajte ih u zemlju. Ako u prostoriji u kojoj visi ogledalo, nekome dugo nije bilo dobro, ili su se tamo posvađali, ogledalo se mora obrisati svetom vodom. Spoticanje: Ako se spotaknete o desnu nogu, to znači da je nevolja blizu. Da biste je izbegli, potrebno je tri puta da gazite desnom nogom o zemlju i kažete: „Idi u zemlju nevoljo, dalje od mene“.

Stvari koje nikada ne smete raditi u kući

Nikada ne ostavljajte nož zaboden u hleb ako ne želite da upoznate siromaštvo, glad i oskudicu.

Nikada ne bacajte polu-pojedene komade hleba ako ne želite da izgubite svoju sreću. Bolje hraniti životinje ili ptice.

Ne bi trebalo da stavljate ključeve ili šešir na sto, ili da sedite na stolu – to sluti na siromaštvo.

Bilo da verujete u moć mahovine ili u to da novac ne voli mrak, stara verovanja služe kao podsetnik da je sreća delimično i stvar energije koju unosite u svoj dom. Ovi rituali su jednostavni, ne koštaju ništa, a obećavaju transformaciju. Isprobajte trik sa tepihom i solju – najgore što se može desiti je da vam kuća bude čistija!

Ako su naše bake znale kako da privlače novac i sreću, zašto ne bismo i mi probali? Vaš dom je vaš hram, a uz malo magije i pozitivne energije, bogatstvo i sreća će sigurno pronaći put do Vas.

