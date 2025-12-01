Stavite samo 2-3 vlažne maramice u veš mašinu dok perete veš, ni ne slutite koliko će vam olakšati život

Stavite vlažne maramice u mašinu dok perete veš, šokiraćete se efektom.
Ovaj trik je posebno koristan za vlasnike kućnih ljubimaca, kao i za sve one koji imaju dosta tamne odeće. Rezultati će biti vidljivi odmah i zaista će premašiti sva očekivanja, Odeća će biti bez dlaka jer ove maramice deluju kao „apsorber“, piše Bright Side.
Na koji način deluje ovaj trik?
Važno pravilo je da ne stavljate više od tri vlažne maramice za jedno pranje. Kada bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se mešati u odeću i sakupljati kosu i krzno.
Ono što je važno jeste da su vlažne maramice dovoljno čvrste i debele da se ne raspadaju tokom ciklusa pranja. Ako niste sigurni koliko su jake, to možete lako proveriti pokušajem da ih pocepate rukama. Ako ne uspete ili vam treba mnogo snage da to uradite, oni su dovoljno čvrste.
Nikada nemojte koristiti obične maramice umesto vlažnih – one će se raspasti i veš će imati još više mrvica i izgledati još gore. Ni maramice za skidanje šminke neće pomoći.
Ako ne želite da odeća upija miris vlažnih maramica, birajte antibakterijske ili bez mirisa, a možete staviti i više omekšivača koji će prikriti miris.
