Stavite sodu bikarbonu i vatu u usisivač, rešićete problem koji vas sigurno dugo muči

Uvek će vam stan mirisati svežinom. Ako stavite sodu bikarbonu i vatu u usisivač uštedećete dosta novca na osveživače ili eterična ulja.

Ovi mali trikovi pomoći će vam da uštedite vreme i novac. Stavite sodu bikarbonu i vatu u svoj usisivač, osvežićete čitav stan dok usisavate prašinu.

Naime, usisivači vremenom kako se koriste počnu da ispuštaju vrlo neugodan miris koji se širi po celoj kući.

Ovi mali trikovi pomoći će vam da uštedite vreme i novac na industrijskim osveživačima vazduha, ali pre toga je važno da dobro očistite usisivač.

Kako pravilno treba da čistite usisivač?

Usisivač bez kese:

Očistite posudu za prašinu: izvadite je, ispraznite i zatim je operite. Pre nego što je vratite vodite računa da bude potpuno suva.

Operite filtere: obično vodom, zatim ih osušite pre nego što ih vratite. Ovaj korak ne samo da održava efikasnost usisivača, već smanjuje i emisiju fine prašine u kući i obezbeđuje zdraviju sredinu.

Održavajte dodatke: uklonite kosu i niti sa četke nakon svakog korišćenja, rukom ili makazama.

Povremeno pređite krpom natopljenom u alkohol radi dezinfekcije. Ponekad operite crevo u toploj vodi sa malo deterdženta.

Uklonite neprijatne mirise: kapnite nekoliko kapi eteričnog ulja na list papira i usisajte ga!

Usisivač sa kesom:

Obrišite unutrašnjost kutije suvom krpom od mikrovlakana.

Operite kutiju u sudoperi toplom sapunicom.

Isperite čistom vodom da biste uklonili tragove pene.

Ostavite kutiju da se potpuno osuši pre nego je ponovo vratite.

Pratite korake za čišćenje usisivača bez kese (od drugog koraka).

Kako da održavate usisivač čistim i svežim?

To je gotovo neizbežno: čestice prljavštine i prašine često se skupljaju unutar usisivača, u cevima i motoru. Zato, ako ne čistite često, normalno je da će se širiti neprijatni mirisi, a vaš uređaj će nakon nekog vremena biti u lošem stanju. Redovno ga čistite ovim metodama kako bi bio čist i funkcionalan kao prvog dana, prenosi Radiosarajevo.ba.

Kako možete da iskoristite vatu i sodu bikarbonu?

Nakon što je posuda za prašinu prazna i temeljito očišćena, u nju možete da stavite jednu ili dve vate za skidanje šminke natopljene eteričnim uljem sa mirisom po vašem izboru. Vaš enterijer će brzo biti osvežen!

Još jedan savet za održavanje svežine je da stavite sodu bikarbonu, jednu kašiku, u kesu. Ako vaš uređaj nema kesu, pospite dovoljno ovog belog praha direktno na pod i usisajte ga. Ovo sredstvo za čišćenje je omiljeno u mnogim domaćinstvima i posebno je korisno za apsorbovanje i uklanjanje neprijatnih mirisa. Sa njim često čistimo frižider, tepihe, WC šolje. Zašto ne biste koristili sodu bikarbonu i za održavanje usisivača?

