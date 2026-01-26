Stavite teglu pirinča u svaki ćošak kuće i gledajte čudo: Rezultat će vas oduševiti

Svi pričaju o ovom genijalnom triku – stavite teglu pirinča u svaki ćošak kuće i posmatrajte neverovatnu promenu.

Zaboravite na skupe osveživače! Stavite teglu pirinča u svaki ćošak i vaš dom će mirisati danima.

Retko ko zna da se od pirinča može napraviti fenomenalan osveživač prostorija, koji osim što je potpuno prirodan može da traje i do nekoliko meseci. Bitna stavka je i da pirinač sam po sebi upija vlagu i neprijatne mirise.

Za pravljenje ovog osveživača prostorija i garderobera biće vam potrebna staklena tegla, pirinač i par kapi eteričnog ulja. Pirinač će apsorbovati sve mirise eteričnog ulja pa će prostorija u trenu zamirisati.

Ovaj osveživač mnogo je bolja opcija od kupovnih koji su puni hemikalija. Možete da izaberete ulje bilo kog mirisa, ali najdelotvornije u uklanjanju smrada je ulje limunske trave.

Evo kako se pravi:

Teglu napunite pirinčem

Dodajte 10 do 20 kapi omiljenog eteričnog ulja.

Poklopite, a zatim dobro protresite da se ulje ravnomerno rasporedi po zrnima pirinča.

Uklonite poklopac, a teglu prekrijte gazom i učvrstite gumicom.

Kada se smanji intenzitet mirisa, samo protresite teglu ili dodajte još koju kap ulja.

Ovako napravljen osveživač možete da držite u bilo kojoj prostoriji ili ga možete staviti i u garderober kako bi vam i odeća poprimila taj miris.

Najdelotvornije je kada teglice stavite u svaki ćošak sobe.

Teglu pirinča možete i dekorisati

Ako želite da vaš prirodni osveživač bude i lep detalj u prostoru, teglu pirinča možete ukrasiti. Umotajte je u ukrasni papir, kanap ili stakleni omotač, dodajte male ukrasne perlice ili trakice, i dobićete praktičan i vizuelno lep osveživač.

Osim što će prostorija mirisati prijatno, tegla pirinča postaje i dekorativni element na polici, stolu ili u garderoberu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com