Stavite teglu pirinča u svaki ćošak kuće i gledajte čudo: Rezultat će vas oduševiti

Zaboravite na skupe osveživače! Stavite teglu pirinča u svaki ćošak i vaš dom će mirisati danima.
Retko ko zna da se od pirinča može napraviti fenomenalan osveživač prostorija, koji osim što je potpuno prirodan može da traje i do nekoliko meseci. Bitna stavka je i da pirinač sam po sebi upija vlagu i neprijatne mirise.
Za pravljenje ovog osveživača prostorija i garderobera biće vam potrebna staklena tegla, pirinač i par kapi eteričnog ulja. Pirinač će apsorbovati sve mirise eteričnog ulja pa će prostorija u trenu zamirisati.
Ovaj osveživač mnogo je bolja opcija od kupovnih koji su puni hemikalija. Možete da izaberete ulje bilo kog mirisa, ali najdelotvornije u uklanjanju smrada je ulje limunske trave.
Evo kako se pravi:
- Teglu napunite pirinčem
- Dodajte 10 do 20 kapi omiljenog eteričnog ulja.
- Poklopite, a zatim dobro protresite da se ulje ravnomerno rasporedi po zrnima pirinča.
- Uklonite poklopac, a teglu prekrijte gazom i učvrstite gumicom.
- Kada se smanji intenzitet mirisa, samo protresite teglu ili dodajte još koju kap ulja.
Ovako napravljen osveživač možete da držite u bilo kojoj prostoriji ili ga možete staviti i u garderober kako bi vam i odeća poprimila taj miris.
Najdelotvornije je kada teglice stavite u svaki ćošak sobe.
Teglu pirinča možete i dekorisati
Ako želite da vaš prirodni osveživač bude i lep detalj u prostoru, teglu pirinča možete ukrasiti. Umotajte je u ukrasni papir, kanap ili stakleni omotač, dodajte male ukrasne perlice ili trakice, i dobićete praktičan i vizuelno lep osveživač.
Osim što će prostorija mirisati prijatno, tegla pirinča postaje i dekorativni element na polici, stolu ili u garderoberu.
