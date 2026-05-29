Svi ovo držimo u dvorištu, a zapravo privlači štetočine u kuću: Bolje ga odmah sklonite!

Držite drva za ogrev naslonjena direktno na zid kuće? Svi mislimo da je to najurednije i najpraktičnije rešenje, ali istina je da ste upravo napravili savršen magnet za štetočine u dvorištu.
Dok vi mislite da je sve pod konac, iza te gomile drva tiho se gradi prava mala „metropola“ miševa, pacova i stonoga – i to često na svega dvadesetak centimetara od vaše spavaće sobe.
Ono što mnogi zaboravljaju jeste da je štetočinama, poput miševa, dovoljna jedna pukotina u zidu veličine olovke da iz te gomile drva „prošetaju“ pravo u vašu dnevnu sobu ili kuhinju. Dok vi mirno spavate, iza zida se odvija život o kojem ne želite ni da razmišljate.
Zašto su drva uz zid kuće „pozivnica“ za štetočine?
Drva sama po sebi nisu hrana za miševe, ali ono što gomila stvara – to ih privlači kao magnet. Ispod tih drva je tamno, suvo i zavučeno, a zid kuće zimi emituje toplotu, što je za glodara pravo „luksuzno naselje“. Leti im je tu mir, zimi toplo, i to je sve što im treba da se nastane, donesu suvu travu i počnu da se kote.
Lanac ishrane se gradi neverovatno brzo: prvo stižu stonoge, mokrice i pauci kojima prija vlaga između cepanica i maltera. Čim se oni namnože, eto i miševa, kojima su ti insekti prava poslastica. Sve se to desi za par nedelja, a vi nemate pojma šta se dešava dok jedne noći ne počnete da čujete ono jezivo grebanje u zidu.
Šta ih još privlači u dvorište?
Svako mesto uz topao zid koje mesecima niko ne pomera. Mnogi misle da glodari dolaze samo zbog hrane, ali istina je da prvo traže sigurno sklonište, a tek onda kreću u potragu za vašom kantom za smeće ili hranom za psa.
Zato, pored drva, obratite pažnju na iste „zamke“ koje svi pravimo:
- Gomile starih crepova iza šupe,
- Naslagane automobilske gume,
- Džakovi cementa naslonjeni na zid garaže,
- Stara klupa pod kojom se godinama skuplja lišće,
- Gomila granja od orezivanja voća koju zaboravimo u ćošku dvorišta.
Sve što stoji uz zid, ne pomera se i pravi tamnu šupljinu, radi isti posao – štetočine se tu osećaju kao kod kuće.
Pomerite drva 30 centimetara od zida što pre!
Ovo je trik koji ne košta ni dinar, a menja sve. Ako odmaknete cepanice bar 30 centimetara od zida, prekidate toplotni most i puštate vazduh da cirkuliše. Vlaga se suši, a štetočine u dvorištu gube zaklon, a vi konačno vidite šta se dešava iza gomile. Većina nas se tu šokira kad otkrije rupu u malteru za koju nismo ni znali da postoji godinama.
Zlatna pravila za slaganje drva:
- Podignite ih: Najbolje na palete, bar 15 centimetara od zemlje.
- Neka dišu: Pokrijte ih samo odozgo, nikako sa strane. Najlon koji obmotava celu gomilu je velika greška, time pravite „staklenu baštu“ u kojoj buđ i mišja gnezda bujaju kao nigde drugde.
Kad pomerite drva, pogledajte zidove – tu se krije glavni problem
Kad napokon oslobodite prostor, proverite svaku fugu i otvor za ventilaciju pri dnu kuće. Miš može da prođe kroz otvor od svega šest milimetara, koliko je debljina običnog flomastera!
Zlatan savet: Sve što je veće od toga zatvorite čeličnom vunom natopljenom u silikon. Nemojte koristiti montažnu penu, jer je miševi izgrizu za nedelju dana, dok čeličnu vunu ne mogu da prođu. Posebno obratite pažnju na mesta gde cevi za vodu ulaze u kuću i na ventilacione otvore podruma. To je 8 od 10 ulaznih tačaka u našim kućama, a domaćini ih primete tek kad počne ona noćna „muzika“ u zidovima.
Kako da ne ponovite istu grešku na proleće
Sezonski raspored je vaš najbolji saveznik. Drva slažite za zimu u septembru, na odvojenom mestu, ne uz kuću. Ako nemate šupu, napravite jednostavnu drvenu konstrukciju dva metra od fasade, sa krovićem i otvorenim stranama. Razlika u trošku je mala, razlika u problemu je ogromna.
Šta vi držite uz zid kuće već godinama, a do sada niste pomerali? Napišite u komentarima, neka i drugi vide gde ih sopstveno dvorište izdaje.
