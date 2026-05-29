Svi ovo držimo u dvorištu, a zapravo privlači štetočine u kuću: Bolje ga odmah sklonite!

Štetočine u dvorištu krenu iz jednog ćoška koji svi imamo. Pomerite ga 30 cm od zida još večeras, pre nego što uđu unutra.

Držite drva za ogrev naslonjena direktno na zid kuće? Svi mislimo da je to najurednije i najpraktičnije rešenje, ali istina je da ste upravo napravili savršen magnet za štetočine u dvorištu.

Dok vi mislite da je sve pod konac, iza te gomile drva tiho se gradi prava mala „metropola“ miševa, pacova i stonoga – i to često na svega dvadesetak centimetara od vaše spavaće sobe.

Ono što mnogi zaboravljaju jeste da je štetočinama, poput miševa, dovoljna jedna pukotina u zidu veličine olovke da iz te gomile drva „prošetaju“ pravo u vašu dnevnu sobu ili kuhinju. Dok vi mirno spavate, iza zida se odvija život o kojem ne želite ni da razmišljate.

Zašto su drva uz zid kuće „pozivnica“ za štetočine?

Drva sama po sebi nisu hrana za miševe, ali ono što gomila stvara – to ih privlači kao magnet. Ispod tih drva je tamno, suvo i zavučeno, a zid kuće zimi emituje toplotu, što je za glodara pravo „luksuzno naselje“. Leti im je tu mir, zimi toplo, i to je sve što im treba da se nastane, donesu suvu travu i počnu da se kote.

Lanac ishrane se gradi neverovatno brzo: prvo stižu stonoge, mokrice i pauci kojima prija vlaga između cepanica i maltera. Čim se oni namnože, eto i miševa, kojima su ti insekti prava poslastica. Sve se to desi za par nedelja, a vi nemate pojma šta se dešava dok jedne noći ne počnete da čujete ono jezivo grebanje u zidu.

Šta ih još privlači u dvorište?

Svako mesto uz topao zid koje mesecima niko ne pomera. Mnogi misle da glodari dolaze samo zbog hrane, ali istina je da prvo traže sigurno sklonište, a tek onda kreću u potragu za vašom kantom za smeće ili hranom za psa.

Zato, pored drva, obratite pažnju na iste „zamke“ koje svi pravimo:

Gomile starih crepova iza šupe,

Naslagane automobilske gume,

Džakovi cementa naslonjeni na zid garaže,

Stara klupa pod kojom se godinama skuplja lišće,

Gomila granja od orezivanja voća koju zaboravimo u ćošku dvorišta.

Sve što stoji uz zid, ne pomera se i pravi tamnu šupljinu, radi isti posao – štetočine se tu osećaju kao kod kuće.

Pomerite drva 30 centimetara od zida što pre!

Ovo je trik koji ne košta ni dinar, a menja sve. Ako odmaknete cepanice bar 30 centimetara od zida, prekidate toplotni most i puštate vazduh da cirkuliše. Vlaga se suši, a štetočine u dvorištu gube zaklon, a vi konačno vidite šta se dešava iza gomile. Većina nas se tu šokira kad otkrije rupu u malteru za koju nismo ni znali da postoji godinama.

Zlatna pravila za slaganje drva:

Podignite ih: Najbolje na palete, bar 15 centimetara od zemlje.

Neka dišu: Pokrijte ih samo odozgo, nikako sa strane. Najlon koji obmotava celu gomilu je velika greška, time pravite „staklenu baštu“ u kojoj buđ i mišja gnezda bujaju kao nigde drugde.

Kad pomerite drva, pogledajte zidove – tu se krije glavni problem

Kad napokon oslobodite prostor, proverite svaku fugu i otvor za ventilaciju pri dnu kuće. Miš može da prođe kroz otvor od svega šest milimetara, koliko je debljina običnog flomastera!

Zlatan savet: Sve što je veće od toga zatvorite čeličnom vunom natopljenom u silikon. Nemojte koristiti montažnu penu, jer je miševi izgrizu za nedelju dana, dok čeličnu vunu ne mogu da prođu. Posebno obratite pažnju na mesta gde cevi za vodu ulaze u kuću i na ventilacione otvore podruma. To je 8 od 10 ulaznih tačaka u našim kućama, a domaćini ih primete tek kad počne ona noćna „muzika“ u zidovima.

Kako da ne ponovite istu grešku na proleće

Sezonski raspored je vaš najbolji saveznik. Drva slažite za zimu u septembru, na odvojenom mestu, ne uz kuću. Ako nemate šupu, napravite jednostavnu drvenu konstrukciju dva metra od fasade, sa krovićem i otvorenim stranama. Razlika u trošku je mala, razlika u problemu je ogromna.

Šta vi držite uz zid kuće već godinama, a do sada niste pomerali? Napišite u komentarima, neka i drugi vide gde ih sopstveno dvorište izdaje.

