Što više raste, više novca i sreće privlači: Sipajte samo 2 sastojka u saksiju i krasula će rasti kao luda

Uz dva kuhinjska sastojka rasti će kao luda i dozvati obilje u vaš dom. Isprobajte trik koji provereno deluje.

Ako svojoj krasuli ubacite prave sastojke, ona će rasti kao luda i pretvoriti se u pravu džunglu u vašem stanu. Sigurno ste primetili – stoji na prozoru, zalivate je po propisu, a ona nikako da makne s mesta.

Dok vi bacate otpatke iz kuhinje u kantu, komšinica od tih istih stvari pravi čudo zbog kojeg joj krasula „udara u plafon“. Nije tu nikakva nauka, samo malo pametne prehrane koju svako ima pri ruci.

Drvo novca nije samo ukras

Verovali ili ne, krasula je mnogo više od obične sobne biljke – ona je pravi čuvar kuće. U narodu se odavno priča da njeni mesnati listovi, koji liče na kovanice, direktno privlače energiju obilja.

Kada je ona zdrava i bujna, kao da i u kući sve krene nabolje. Međutim, kada počne da stagnira, kao da se i energija u domu „uspava“.

Zato je važno da je ne gledate samo kao cvet, već kao saveznika koji treba da bude u punoj snazi.

Zašto vaša krasula samo životari?

Većina nas pravi istu grešku – kupimo zemlju u radnji, mislimo da je to dovoljno i onda se čudimo što biljka „stoji“. Veštačka đubriva često samo teraju lišće da se širi, dok koren ostaje gladan i slab.

A tek zalivanje! Često je „previše ljubavi“ u vidu vode zapravo ono što je guši. Krasula ne voli kada joj je zemlja stalno mokra, ona hoće hranljivu, ali prozračnu podlogu.

Vreme je da bacite te skupe hemije i iskoristite ono što ionako imate kod kuće.

Tajna dva sastojka za bujan rast

Dve stvari su vam potrebne da pokrenete tu biljku: kalcijum iz ljuski jajeta i kalijum iz kore banane. Ova hrana jača stablo i gura nove izdanke brže nego bilo koje kupovno đubrivo, i upravo zbog toga će vaša krasula rasti kao luda.

Prah od ljuski

Operite, osušite i sameljite ljuske u prah fin kao brašno. Ako ostavite krupne komade, džabe ste krečili, biljka to ne može da iskoristi.

Kora banane

Osušite je i takođe sameljite – to je za krasulu prava energetska bomba.

Ritual

Kašiku ovog praha pomešajte sa zemljom i dodajte prstohvat šećera. Da, šećera! On hrani one dobre bakterije u zemlji koje pomažu biljci da „svari“ hranu.

Kako da znate da ste pogodili?

Neće proći ni mesec dana, a videćete da na vrhovima grana izbijaju sitni, svetlozeleni listići. To je to – to je znak da je krenula!

Biljka počinje da se širi i pri dnu, stablo postaje deblje i čvršće, a ne ona tanka grančica kakva je bila do juče.

I ako budete strpljivi i hranili je tako jednom u mesec i po dana – možda vas krasula iznenadi i sitnim belim cvetovima. To je znak da je biljka u top formi.

Probajte, pa javite koliko je novih listova niklo za mesec dana – videćete, iznenadićete se!

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