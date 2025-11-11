Što više raste, više para donosi: Sipajte samo 2 sastojka u saksiju i krasula će rasti ludom brzinom

Ljuske jajeta i šećer za magičan rast! Samo ih sipajte u saksiju i vaša krasula će rasti ludom brzinom.

Dva magična sastojka iz kuhinje čine ovu biljku magnetom za obilje. Samo ih sipajte u saksiju i krasula će rasti ludom brzinom!

Krasula ili drvo novca je biljka za koju se u feng šuiju smatra da je magnet za obilje. Ova vrsta sukulenta ima okrugle mesnate listove koji podsećaju na kovanice, a odatle i naziv drvo novca.

Krasula nije komplikovana za negu, zahteva blagovremeno zalivanje (koje je tokom zimskih meseci izuzetno retko) i povoljno svetlo. prema verovanju, što više raste, to više novca privlačite. Malo ko zna da ova biljka može da procveta, a njeni cvetovi su simbol lepote i obilja.

Kako bi vaše drvo novca bilo zdravo, napredno i puno cvetova, pokušajte da ga prihranite prirodnim sastojcima. Potrebni su joj kalcijum i fosfor koji pozitivno utiču na razvoj korenja, ali i na formiranje novih izdanaka. Takođe, azot podstiče zelenilo biljke, ali sa njim morate biti oprezni, jer u velikim količinama može nepovoljno uticati na krasulu.

Tajna prihrana za lud rast: Ljuske jajeta i šećer

Jedan od najboljih izbora za organsku prihranu krasule jeste od ljuske jajeta koje su izuzetno bogate kalcijumom. Ljuske jajeta sameljite u mlinu za kafu, pa 1 kašiku dobije tog praha pomešajte sa šećerom i sa 1 kašikom zemlje. Sve dobro izmešajte, sipajte u saksiju, pa zalijte biljku. Za dodatni efekat možete samleti koru od banane koja je takođe odličan način da prihranite cvet.

Pored prihrane, najvažniji sastojak za razvoj biljke je ljubav. Cveće osjeća vašu energiju, a ukoliko ga negujete sa puno ljubavi i osećanja, moguće je da će stalno rasti i razvijati se, piše Lovesensa.

Ova jednostavna mešavina ljuske jajeta i šećera je prirodni eliksir. Koristite ga redovno i krasula će rasti ludom brzinom, donoseći bujno zelenilo i obilje u vaš dom.

