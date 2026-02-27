Što više raste, više sreće i novca donosi: Jedan sastojak iz kuhinje i drvo novca buja kao nikad pre

Mnogi imaju drvo novca, ali malo čije zaista buja i cveta. Postoji jedan sastojak iz kuhinje koji pravi svu razliku, a malo ko za njega zna.

Skoro svaki dom ima drvo novca. Stoji na prozoru, zaliva se, pazi se, a jedva preživljava. Listovi su mali, stablo tanko, a o cvetanju nema ni govora. A onda odete kod komšinice i vidite njeno – bujno, zdravo, puno listova. I pitate je šta radi drugačije. Ona se nasmeje i kaže: ljuske jajeta. Vi pomislite da se šali, ali nije.

Krasula, poznata kao drvo novca, nije komplikovana biljka. Ali ima jedan trik koji malo ko zna, a koji pravi razliku između biljke koja jedva diše i one koja buja kao nikad. I taj trik se nalazi u vašoj kuhinji, ne u cvećari.

Šta je zapravo drvo novca

Drvo novca, ili krasula, nije samo lepa biljka. Smatra se magnetom za sreću i bogatstvo u domu, a njeni okrugli listovi koji podsećaju na kovanice nisu slučajnost. Malo ko zna da krasula može i da cveta, a kada procveta – to je znak da je biljka zdrava, srećna i da donosi obilje u kuću. Upravo zato vredi naučiti kako da joj date sve što joj treba.

Jedan sastojak iz kuhinje koji menja sve

Krasula voli kalcijum i fosfor, to su hranljive materije koje jačaju koren, podstiču rast novih izdanaka i teraju je da cveta. I upravo tu nastupa sastojak koji već imate u kuhinji – ljuske jajeta.

Evo kako se koriste:

Ljuske jajeta sameljite u mlinu za kafu do finog praha

Jednu kašiku praha pomešajte sa kašikom zemlje i malo šećera

Dobijenu smesu dodajte u zemlju oko biljke

Zalijte normalnom količinom vode

Za još bolji efekat, dodajte i samletu koru od banane – bogata je kalijumom koji dodatno hrani koren i ubrzava rast.

Još nekoliko stvari koje krasula voli

Krasula ne voli previše vode – zalijte je jednom u dve nedelje i to je dovoljno. Voli svetlo ali ne direktno sunce, jer listovi mogu da izgore. Kada dođe proleće, iznesite je na svež vazduh, to je kao punjenje baterija za ovu biljku, i videćete razliku za nekoliko dana.

Kada počne da cveta, znate da ste uspeli

Krasula koja cveta znak je da je biljka u savršenom stanju. Mali beli ili roze cvetovi pojavljuju se kada joj date sve što joj treba – pravo svetlo, malo ljuski jajeta i povremeno provetravanje.

A prema narodnom verovanju, cvetanje drveta novca u kući znači da sreća i bogatstvo ne silaze sa vrata.

