Stručnjaci otkrivaju na kojoj temperaturi treba da držite termostat – u suprotnom rizikujete pojavu buđi i vlage u stanu

Ako termostat držite na preniskoj temperaturi, rizikujete vlagu i buđ u stanu. Stručnjaci savetuju optimalnu temperaturu koja sprečava kondenzaciju i štiti vaš dom tokom hladnih meseci.

Buđ i vlaga ne nastaju preko noći – ali kada se pojave, šteta je već učinjena. Zimi, mnogi pokušavaju da uštede na grejanju, ali preniska temperatura u stanu može stvoriti idealne uslove za razvoj buđi. Stručnjaci upozoravaju: termostat ne bi trebalo da pada ispod određene granice, jer u suprotnom rizikujete zdravlje i imovinu.

Koja je minimalna temperatura za sprečavanje buđi?

Prema preporukama stručnjaka, unutrašnja temperatura ne bi smela da padne ispod 15°C, čak ni kada niste kod kuće. Idealno je da se temperatura u stanu tokom zime kreće između 18°C i 21°C, jer se tako sprečava kondenzacija na zidovima i prozorima — glavni uzrok nastanka buđi.

Zašto dolazi do buđi i vlage?

Kada je razlika između spoljne i unutrašnje temperature velika, dolazi do nakupljanja vlage.

Ako je prostorija hladna, a vlažnost visoka, kondenzacija se taloži na zidovima, naročito u uglovima i iza nameštaja.

Vremenom se pojavljuju crne mrlje buđi, koje mogu izazvati alergije, respiratorne probleme i oštetiti zidove, nameštaj i garderobu.

Kako da sprečite buđ u stanu?

Ne spuštajte termostat ispod 18°C u prostorijama koje redovno koristite.

Redovno provetravajte stan, čak i zimi – kratko, ali intenzivno.

Ne prekrivajte radijatore i ne gurajte nameštaj uz hladne zidove.

Koristite odvlaživače vazduha ako primetite kondenzaciju.

Obratite pažnju na ormare, ćoškove i prozore – to su najčešće žarišne tačke.

U pokušaju da uštedite na grejanju, možete napraviti mnogo veću štetu. Buđ nije samo estetski problem – ona utiče na zdravlje i kvalitet života. Zato, podesite termostat pametno: između 18 i 21°C, i obezbedite svom domu toplinu, ali i zaštitu.

