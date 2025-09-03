Stručnjaci rešili dilemu: Kako pravilno da izračunate količinu zimnice potrebne vašoj porodici

Tačno određivanje potrebne količine zimnice može biti izazov čak i za iskusne domaćice, s obzirom na brojne promenljive faktore.

Stručnjaci za ishranu su razvili približne smernice za procenu potrebne količine voća i povrća u svežem ili prerađenom obliku za prosečnu četvoročlanu porodicu tokom perioda od novembra do aprila, kada se obično priprema zimnica. Ove smernice su prvenstveno bazirane na prehrambenim navikama prosečne porodice u Srbiji. Evo kako izgleda ta procena:

Marmelada, pekmez ili džem

36 kilograma za 180 dana, što iznosi oko 50 grama po osobi dnevno. Ukupno 9 kilograma po osobi za ovaj period.

Kompot

40 litara u periodu od novembra do decembra, pri čemu se svake nedelje priprema po 1 litru kompota za četvoročlanu porodicu. Od januara do aprila, povećava se na 2 litra kompota nedeljno.

Voćni sokovi

Procenjuje se da će biti potrebno oko 45 litara.

Kiseli krastavci i paprika

15,5 kilograma, pri čemu se svake nedelje koristi 80 grama po osobi, dvaput nedeljno.

Kiseli kupus

48 kilograma, koristi se dvaput nedeljno kao glavno jelo i jednom nedeljno kao salata ili dodatak jelima, što iznosi pola kilograma po osobi nedeljno.

Sveže ili zamrznuto povrće

(boranija, grašak, šargarepa, keleraba, karfiol, spanać i cvekla).

Ukupno 108 kilograma, pri čemu svaka osoba konzumira 150 grama dnevno.

Krompir

72 kilograma, trostruka konzumacija nedeljno po 250 grama po osobi.

Pasulj

6 kilograma, pri čemu se jednom nedeljno koristi 250 grama za celu porodicu.

Crni luk

24 kilograma, što znači da se koristi kilogram nedeljno za celu porodicu.

Ovi brojevi predstavljaju okvirnu procenu za prosečnu četvoročlanu porodicu i mogu se prilagoditi prema individualnim preferencama i potrebama. Važno je napomenuti da se ovi brojevi temelje na specifičnim prehrambenim navikama i kulturi ishrane, pa bi ih trebalo uzeti kao smernice za planiranje zimnice. I, uz sve to, najbitnije je da vam se zimnica ne pokvari.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com