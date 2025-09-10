Sudopera smrdi, a voda ne otiče? Evo trika koji otpušava cevi za 10 minuta, bez majstora

Zaboravi na skupe hemikalije – ovaj kućni trik rešava smrad i začepljenje sudopere za 10 minuta

Ako ti sudopera smrdi kao da se unutra krije zaboravljena sardina iz 2012, a voda stoji kao u bari posle kiše – vreme je za brzu intervenciju. I ne, ne treba ti majstor, ni hemija iz reklama. Treba ti samo ono što već imaš u kuhinji.

Šta ti treba?

– 4 kašike sode bikarbone

– 1 šolja alkoholnog sirćeta

– 1 litar ključale vode

Kako funkcioniše trik?

Prvo sipaj sodu bikarbonu direktno u odvod. Zatim polako dodaj sirće – čućeš šuštanje i penu, to je znak da se reakcija dešava. Pokrij odvod krpom ili čepom i sačekaj 10 minuta. Na kraju, polij sve sa litrom vrele vode.

Zašto ovo radi?

Soda bikarbona razgrađuje masnoće i ostatke hrane, dok sirće dezinfikuje i neutrališe neprijatne mirise. Vrela voda sve to ispira i pokreće tok.

Isprobano i provereno

Trik sa sodom bikarbonom i sirćetom pokazao se kao jedno od najefikasnijih rešenja za začepljenu sudoperu i neprijatne mirise. U većini domaćinstava daje bolje rezultate od komercijalnih sredstava, a pritom je potpuno bezbedan i ekološki. Preporučuje se kao redovna preventiva – jednom mesečno je dovoljno da se izbegne nakupljanje masnoće i ostataka hrane. Sudopera ostaje čista, bez mirisa, a cevi protočne.

Kada trik ne pomaže?

Ako voda i dalje stoji, moguće je da je začepljenje dublje u cevima. Tada je ipak vreme za profesionalca. Ali u 80% slučajeva – ovaj trik radi kao sat.

