Sudovi ti smrde i kad su oprani – a misliš da si pedantna

Sudovi ti smrde i kad su oprani? Nisi ti problem – sistem je. Evo šta da promeniš.

Znaš onaj trenutak kad otvoriš sudomašinu ili uzmeš tanjir iz oceđivača, pomirišeš – i umesto svežine, udari te blagi smrad? A ti si ubeđena da si sve oprala kako treba. Nisi lenja, nisi nemarna. Ali nešto ne štima.

Ne smrde sudovi – smrdi ono što ostaje iza njih

Ono što većina ljudi ne zna jeste da se neprijatan miris ne zadržava na ostatku hrane, već na mikroskopskim naslagama koje se ne vide golim okom. To su masnoće, bakterije i deterdžent koji se nije dobro ispirao. Posebno se zadržavaju na plastičnim sudovima, poklopcima i delovima koji imaju udubljenja.

Sudomašina nije svemoguća – evo gde grešiš

Ako koristiš sudomašinu, verovatno misliš da si rešila sve. Ali ako ne očistiš filter redovno, ne koristiš dovoljno vruću vodu ili prepunjavaš mašinu, sudovi izlaze „čisti“ samo na oko. Miris ostaje.

Trikovi koji menjaju igru

– Dodaj kašiku sode bikarbone u poslednji ciklus ispiranja

– Povremeno operi sudove ručno, posebno plastične

– Očisti filter sudomašine jednom nedeljno

– Ne ostavljaj sudove da stoje dugo pre pranja – bakterije se množe

– Koristi sirće kao prirodni dezinfekciono sredstvo

I da, nije do tebe – do sistema je

Ako ti sudovi smrde i kad su oprani, to ne znači da si neuredna. To znači da si ušla u rutinu koja ne radi. Pedantnost bez sistema je kao parfem preko znoja – ne pomaže.

