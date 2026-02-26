Zaboravite na muškatle: Ovo je novo „kraljevsko“ cveće koje svi sade ove sezone

Surfinija cvet pretvara svaku terasu u raskošnu oazu boja. Poslušajte ovaj savet za bujno cvetanje do kasne jeseni.

Dosadile su vam muškatle koje izgledaju isto svake godine? Potpuno vas razumemo. Surfinija cvet je biljka koja je preuzela primat i s razlogom nosi titulu nove kraljice terasa.

Ako želite onaj efekat vodopada boja koji viđate u časopisima, ovo je pravi izbor za vas. Ipak, ona traži malo više pažnje od običnih cvetnica.

Šta je surfinija i po čemu je posebna?

Surfinija je hibridna vrsta viseće petunije stvorena za obilno cvetanje i veću otpornost na vremenske uslove. Odlikuju je snažni, dugački izdanci koji mogu doseći i do 150 centimetara, formirajući gust cvetni slap idealan za vaše žardinjere.

Voda je ključ, ali oprezno

Mnogi greše jer misle da surfinije traže vodu non-stop. Istina je malo drugačija. Zemlja treba da bude vlažna, ali nikako natopljena. Koren truli neverovatnom brzinom ako pliva u vodi. Proveravajte vlažnost prstom svakog jutra. Tokom vrelih letnjih dana, zalivanje dva puta dnevno je obavezno. Rano ujutru i kasno uveče su idealni termini.

Hrana za raskošne cvetove

Ovo bujno cveće je neverovatno gladno. Obična voda joj nije dovoljna za formiranje stotina cvetova. Koristite tečno đubrivo bogato gvožđem jednom nedeljno. Nedostatak gvožđa se odmah vidi. Listovi postaju bledo žuti, a žile ostaju zelene. Ako to primetite, reagujte odmah dodavanjem gvožđa kroz zalivanje.

Položaj koji pravi razliku

Surfinija cvet obožava sunce, ali ne i prženje. Najbolje uspevaju na jugoistočnoj ili zapadnoj strani. Potrebno im je najmanje pet sati direktnog sunca dnevno. Ako ih stavite u potpunu hladovinu, dobićete mnogo listova i veoma malo cvetova. Takođe, sklonite ih sa vetrometine jer vetar lako lomi njihove krhke grane.

Najčešće greške koje pravimo

Zalivanje hladnom vodom direktno iz česme šokira biljku.

Zaboravljanje uklanjanja uvelih cvetova usporava rast novih.

Sadnja u previše plitke saksije guši koren.

Preterivanje sa azotom podstiče listanje umesto cvetanja.

Ova biljka nije za one koji žele da posade cveće i zaborave na njega. Ona traži redovnu negu, ali nagrada je neprocenjiva. Vaša terasa će izgledati bogato i negovano sve do prvih mrazeva.

Sve tajne na jednom mestu: Odgovori koje ste tražili

1. Zašto su listovi moje surfinije lepljivi?

To je često znak napada biljnih vaši. Pregledajte donju stranu lista i tretirajte biljku blagim insekticidom ili rastvorom vode i sapuna ako primetite štetočine.

2. Da li surfinija mora da se orezuje?

Ne morate je drastično orezivati tokom sezone. Dovoljno je da redovno kidate uvele cvetove kako biljka ne bi trošila energiju na stvaranje semena.

3. Koliko biljaka staje u jednu žardinjeru?

Za standardnu žardinjeru od 50 cm, dve sadnice su sasvim dovoljne. Surfinija cvet se brzo širi i treba joj prostor da bi pokazala svoju punu lepotu.

Koje je vaše iskustvo sa ovim cvetom, da li vam uspeva da ga održite bujnim celo leto ili vam se brzo osuši?

