Nisu muškatle: Uz ovaj cvet vaš balkon će postati najlepša oaza u kraju, a evo zašto ga svi žele

Surfinija na balkonu pretvara običnu ogradu u vodopad boja. Posadite je sada, do jula imaćete najlepši ugao u zgradi.

Surfinija na balkonu radi ono što muškatla nikad nije mogla: pada preko ograde u raskošnoj kaskadi dugoj i po metar. Cveta od maja pa sve do prvog mraza, a uz to ne traži da joj posle svakog vetra ručno čupkate uveli cvet. Nije ni čudo što me komšinica sa trećeg sprata već dvaput presrela da me pita gde sam nabavila takve sadnice.

Zašto surfinije, a ne naše stare muškatle?

Muškatle smo voleli decenijama, i vredele su, ali imaju tu jednu manu koju retko ko pominje. One cvetaju na vrhu, a dole, kako vreme odmiče, ostaju samo gole grane što se suše i do avgusta ružno vire iz saksije. Surfinije su druga priča. One se spuštaju, rastu na dole, kao prava zavesa od cveća.

Pokriju celu saksiju, pa na tim našim uskim balkonima, kad se gledaju odozdo, s ulice, vidi se samo lepota, cvet do cveta, a saksija se i ne primeti. I još nešto, što se malo priča: muškatle hoće da napadnu one gusenice, pojedu ih za par dana, kao da ih nikad nije bilo. Surfinije te napasti zaobilaze.

A kad da ih posadite, pa da ne propadnu do jula?

Gledajte, sredina maja je kasno, a kraj aprila prerano – znate i sami kakvo je vreme kod nas. Pravo vreme je kad se noći umire i kad je temperatura sigurno preko deset stepeni. To je obično prva nedelja maja. E, sad ako ste to propustili, nemojte da brinete.

Idite sad u junu u neku lepu cvećaru, kupite već gotove, razvijene sadnice, koštaju oko trista dinara komad. Pa ih lepo posadite u sandučiće od šezdeset centimetara. Ali pazite, tu se najviše greši.

Nemojte da ih sadite jednu do druge, kao sardine u konzervi. Surfinijama treba prostora, barem dvadeset centimetara između. Ako ih stisnete, udaviće se, guše se, i posle mesec dana procveta vam svaka treća.

Šta je zapravo surfinija i po čemu se razlikuje od obične petunije?

Surfinija je viseća sorta petunije, razvijena još osamdesetih u Japanu, koja ima mnogo duže izdanke i mnogo bolje podnosi kišu od naših običnih petunija. Razlika je jasna: obična petunija stoji uspravno, a surfinija pada. To je vama u cvećari sasvim dovoljno da znate kada birate šta ćete kupiti.

Zalivanje – tu većina nas greši

Surfinija voli mnogo vode, ali „mrzi“ da joj listovi budu mokri. Zato je zalivajte isključivo u koren, nikako po lišću dok sunce bije, jer će se spržiti. Najbolje je da to radite rano ujutru, pre osam sati, ili uveče, kad sunce već zađe, posle sedam.

Ako vam je balkon na južnoj strani, pa se beton leti baš užari, tražiće vodu svakog dana, a ponekad i dva puta dnevno. Upamtite dobro: ako se zemlja presuši na tri dana, surfinija može slobodno u smeće, tu više nema povratka.

Druga važna stvar je drenaža. Ako rupice na dnu sandučeta nisu prohodne, koren će vam istruliti za nedelju dana. Zato, pre nego što posadite cveće, na dno stavite sloj sitnog šljunka ili izlomljenog stiropora, nekih dva prsta debljine, pa tek onda sipajte zemlju.

Prihrana koja pravi razliku između običnog i raskošnog balkona

Bez prihrane surfinija će cvetati, ali umereno. Sa prihranom pravi onaj efekat zbog kojeg ljudi zastaju na ulici. Jednom nedeljno dodajte tečno đubrivo za cvetnice u vodu za zalivanje, polovinu doze koju piše na flaši (cela doza je previše i sagori koren). Od kraja juna pređite na đubrivo sa više kalijuma, ono za paradajz radi posao isto dobro i jeftinije je.

Koje boje najbolje stoje uz fasade naših zgrada?

Na onim klasičnim žutim ili bež fasadama, kakve često srećemo po našim blokovima, najbolje je da izbegavate narandžaste i crvene nijanse, jer se prosto utope i izgube. Tu su mnogo lepše tamnoljubičasta, fuksija ili čista bela boja.

Ako imate sreće da vam je fasada siva ili bela, tu vam prolazi skoro sve, ali evo jednog saveta: kombinacija dve boje u istom sandučetu uvek izgleda mnogo bogatije nego samo jedna. Recimo, bela i tamnoljubičasta su proverena kombinacija sa kojom nikada nećete pogrešiti.

I još nešto za kraj – za jedan prozor širine metar, dovoljno je da imate jedno sanduče, tri sadnice i dve boje. To je sve što vam treba za balkon o kojem će komšije pričati.

Šta da radite kada se surfinije prorede sredinom leta?

Krajem jula surfinije znaju da se „istegnu“ i da prestanu da cvetaju celom dužinom, pa ostanu cvetovi samo na samim vrhovima. Tada uzmite makaze i bez straha skratite svaki izdanak za trećinu dužine.

Možda će vam par dana izgledati malo „ćelavo“ i ružno, ali verujte – nakon toga kreće novi talas cvetanja koji će trajati sve do kraja septembra, a nekad i do prvog mraza u oktobru.

Većina ljudi se ne usudi da oreže cveće jer im je žao da poseku ono što je procvetalo, ali to je greška koju nemojte da pravite.

Da li surfinija može da prezimi na balkonu

Ne. Surfinija je jednogodišnja biljka, ne preživljava temperature ispod nule i ne vredi je unositi u stan, oslabi do proleća

Koliko sunca dnevno traži

Najmanje šest sati direktnog sunca, idealno južni ili jugozapadni balkon, na severnom će cvetati slabije i izduženo

Da li može u istom sandučetu sa drugim cvećem

Može, najbolje se slaže sa lobelijom i bakopom koji popunjavaju prazan prostor, dok surfinija pravi glavnu zavesu nadole

A vi, držite li se i dalje muškatli iz navike ili ste već prešli na surfiniju, koja vam je boja prošle godine napravila najlepši efekat

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com