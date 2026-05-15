Sušenje veša na vazduhu ponovo u modi, evo koliko možete uštedeti bez mašine za sušenje veša

Mašina za veš je danas postala neizbežna. Ali u poslednje vreme sve više ljudi vraša se na sušenje veša na vazduhu. Uštede su iznenađujuće.

Istraživači su otkrili da čak i delimični prelazak na sušenje veša na vazduhu donosi veće ekonomske i ekološke koristi od kupovine novog, energetski efikasnijeg modela sušare

Mašina za sušenje veša danas je postala sinonim za praktičnost i brzinu. Međutim, u vreme rasta cena energije i sve veće ekološke svesti, mnogi se pitaju da li ova praktičnost zaista vredi cene.

Sušenje veša na vazduhu pokazuje se ne samo kao nostalgija, već kao pametan finansijski i ekološki potez koji donosi niz neočekivanih koristi. Dok više od 80 odsto američkih domaćinstava poseduje sušilicu, u Nemačkoj je taj procenat nešto više od 40 odsto. To ukazuje da je zavisnost od ovog aparata više stvar navike nego stvarne potrebe.

Skriveni troškovi u svakom ciklusu sušenja

Iako može izgledati kao mali trošak, rad sušare predstavlja značajno opterećenje za kućni budžet. Aparat koji najčešće koristimo samo nekoliko sati nedeljno jedan je od najvećih potrošača električne energije u kući. Često troši i do šest puta više energije od mašine za pranje veša.

U zavisnosti od modela i energetske efikasnosti, jedan ciklus sušenja može koštati i do 0,70 evra. Na godišnjem nivou, za prosečno domaćinstvo koje koristi sušaru nekoliko puta nedeljno, ovaj iznos može lako porasti na više od 150 evra.

Međutim, finansijski troškovi su samo deo priče. Uticaj na životnu sredinu je daleko veći. Naučnici sa Univerziteta u Mičigenu u SAD izračunali su da rad sušara u SAD svake godine ispušta ekvivalent od preko 27 miliona tona ugljen-dioksida u atmosferu. Proizvodnja energije potrebna za rad prosečne električne sušare tokom njenog životnog veka odgovara emisiji približno 3,8 tona CO2. A to je teret koji se lako može izbeći.

Uštede prevazilaze očekivanja

Prelazak na sušenje veša na vazduhu donosi direktne i značajne uštede. Ista studija Univerziteta u Mičigenu otkrila je da potpuno odustajanje od sušare može uštedeti domaćinstvu više od 2.000 dolara tokom životnog veka sušare. Istraživači su otkrili da čak i delimični prelazak na sušenje na vazduhu donosi veće ekonomske i ekološke koristi od kupovine novog, energetski efikasnijeg modela sušare.

„Skloni smo da se fokusiramo na tehnološka poboljšanja, ali promene u ponašanju često mogu imati veći uticaj“, rekla je Šeli Miler, profesorka i jedna od vođa studije.

Ovi podaci ukazuju na to da rešenje za smanjenje troškova i ekološkog otiska nije nužno skuplja tehnologija, već promena svakodnevnih navika.

Neočekivane koristi od povratka sušenju veša na vazduhu. važnije od novca

Pored finansijskih ušteda, sušenje na vazduhu nudi niz prednosti koje često previđamo. Jedna od najočiglednijih je očuvanje odeće. Sadržaj filtera za vlakna sušare su bukvalno delovi vaše odeće koji se raspadaju zbog toplote i trenja.

Sušenje na vazduhu je mnogo nežnije prema tkaninama. To značajno produžava vek trajanja vaših omiljenih komada odeće i smanjuje potrebu za kupovinom novih.

Štaviše, odeća sušena na konopcu je često gotovo bez nabora. To smanjuje ili potpuno eliminiše potrebu za peglanjem. Time se dodatno štedi vreme i energija. Sunčevi UV zraci deluju kao prirodno dezinfekciono sredstvo i izbeljivač za belo veš. Svež miris odeće sušene na vetru ne može se uporediti sa bilo kojim omekšivačem.

Ne treba zanemariti ni bezbednosni aspekt. Začepljeni filteri za sušenje veša i odvodne cevi su jedan od uobičajenih uzroka požara u domaćinstvu. Ovaj rizik nestaje potpunim prelaskom na sušenje na vazduhu.

Praktična rešenja za svaki dom

Najčešće žalbe na sušenje veša na vazduhu su nedostatak prostora i dugo vreme sušenja. Međutim, moderna rešenja nude odgovor na oba izazova. Ako nemate dvorište ili balkon, dostupni su brojni unutrašnji stalci za sušenje veša.

Od klasičnih sklopivih, preko modela koji se montiraju na zid ili vrata, do višeslojnih mreža za vešanje osetljivog veša, postoji opcija za svaki, čak i najmanji, prostor. Kako je primetio jedan istraživač koji je sušio veš u svom malom studentskom stanu, većina ima veći kapacitet nego što misle.

Proces sušenja može se ubrzati uz nekoliko trikova. Dobro centrifugiran veš u mašini za pranje veša značajno smanjuje vreme sušenja. Pravilno vešanje, sa dovoljno prostora između predmeta, je neophodno za cirkulaciju vazduha.

Prilikom sušenja u zatvorenom prostoru, otvaranje prozora ili korišćenje ventilatora na maloj brzini može dramatično ubrzati proces. A za one kojima smeta krutost peškira ili farmerki, rešenje je kratak, desetominutni ciklus u sušilici bez toplote, koji će omekšati tkaninu bez mnogo potrošnje energije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com