Svaka kuća treba da ima „žensku sreću“: Dovoljna je 1 kašika ovog eliksira da vam cveta cele godine!

Spatifilum je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka, a mnogima je poznatija po nazivu ženska sreća. Za ovu biljku su povezana mnoga verovanja, a smatra se kao idealan poklon za nekoga ko želi da pronađe srodnu dušu. Poklanja se i kao dar za useljenja za novovenčani par. Prema narodnom verovanju, ako slobodnoj devojci poklonite ovaj cvet sa iskrenom željom da ima sreće u ljubavi, veruje se da će pronaći životnog partnera čim se otvori prvi pupoljak.

Simbolika „ženske sreće“

Cvet ženska sreća koji su bračnom paru daju bliski prijatelji pomoći će u osvežavanju odnosa. Ako cvet poklone roditelji, uskoro bi trebalo očekivati prinovu u porodici. Takođe, spatifilum može doneti pojačanu strast u dugoj vezi i obnavljanje bliskosti, a da bi biljka imala efekta par treba da stave u spavaćoj sobi.

Prvi pupoljak na ovoj biljci je simbol sreće, pa donosi sreću celoj porodici, a miris cveća je simbol pozitivne energije. Važno je da biljku negujete i da ona bude zdrava, kako bi odnosi u domu bili dobri i da bi se rešili problemi. Smatra se i da miris spatifiluma donosi bračnu sreću i dugu ljubav.

Trik da vam „ženska sreća“ stalno cveta

Recept:

Kašika pepela razmućena u litar tople vode predstavlja prirodno i efikasno đubrivo. Pepeo je bogat alijumom i fosforom, koji su ključni za cvetanje i zdrav rast. Osim direktnog zalivanja ovim rastvorom pepeo se može jednostavno posuti oko biljke, uz lagano rastresanje zemlje.

Ovaj prirodan i lako primenjiv metod pokazao se kao odlična alternativa skupim đubrivima i hemijskim preparatima. Uz minimalan trud rezultati su vidljivi već nakon nekoliko nedelja.

