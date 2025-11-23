Svaka kuhinja ima ovaj pribor, ali on može izazvati rak

Pribor u kojem kuvate nije uopšte bezazlena stvar, već potencijalna opasnost koja može izazvati ozbiljna oboljenja.

Veoma je važno razumeti šta krije onaj sjajni, „nelepljivi“ sloj Teflon tiganja. Teflon mikroplastika nije samo naučni termin — to je stvaran problem koji može uticati na vašu hranu i zdravlje.

Jedna ogrebotina može promeniti sve: puštanje sitnih čestica plastike dok kuvate nije teorija, već potvrđena činjenica.

Šta je Teflon i zašto brinuti

Teflon je zaštitni sloj tiganja izrađen od PTFE-ja (politetrafluoroetilen), materijala iz familije PFAS, poznatih i kao „forever chemicals“.

Iako su moderni Teflon proizvodi oslobođeni nekih ranije korišćenih materija poput PFOA, to ne znači da su potpuno bez rizika.

Misterija „hiljada čestica“ – kolika je stvarna opasnost?

Nedavna istraživanja pokazuju da je dovoljan samo jedan mali pukutan sloj na Teflon tiganju da bi se oslobodilo više od 9.000 mikro- i nanočestica tokom kuvanja.

Uopštena procena ide do miliona čestica prilikom intenzivnijeg oštećenja prema modelima i simulacijama. Ove čestice mogu dospeti direktno u hranu i potencijalno ući u vaš organizam. To nije samo broj nekakvih čestica – to je mikroplastika koja može predstavljati dugoročan rizik.

Zdravstveni rizici: više od „samo ogrebotine“

Otpuštanje toksina pri visokoj temperaturi

Ako zagrejete Teflon tiganj iznad ~260 °C (ili oko 500 °F), sloj PTFE počinje da se razlaže i može emitovati opasne gasove.

Ove supstance mogu izazvati „polymer fume fever“ — poznatu kao „Teflon grip“.

Unošenje mikroplastike u hranu

Ogrebotine dovode do ljuštenja čestica koje mogu završiti u vašem tanjiru.

Ekološki problem

PFAS su izuzetno otporne hemikalije. Kada se takvi tiganji bacaju, ti materijali dugo ostaju u životnoj sredini.

Kako vi možete da minimizirate rizike

Izbegavajte grejanje na vrlo visoke temperature — kuvajte na srednje ili niže jačine, i nikada ne ostavljajte prazan Teflon tiganj da se pregreva.

Koristite mekane varjače — izaberite drvene, silikonske ili plastične alate, ne metalne, da ne izgrebete površinu.

Perite pažljivo rukom — nemojte koristiti grube sunđere ili čelične žice, jer oni mogu ogrebati sloj.

Redovno proveravajte stanje — ako vidite ogrebotine ili oštećenja na površini, možda je vreme da zamenite tiganj.

Razmislite o alternativama — nelepljivi tiganji od keramike, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika predstavljaju bezbedniju opciju.

Konačan zaključak

Da rezimiramo: Teflon mikroplastika nije apstraktan problem — to je stvaran i dokazan rizik. Ogorčeni sloj na vašem tiganju može osloboditi hiljade čestica koje završe u hrani. I dok moderna PTFE posuđa nisu jednako opasna kao ona stara sa PFOA, način na koji koristite i održavate tiganj može napraviti veliku razliku.

Ako želite mirniju glavu, razmotrite prelazak na bezbednije kuhinjske alternative. Zdravlje i čistija kuhinja su vredni malo pojačane pažnje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com