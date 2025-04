Svaki dan koristimo ovaj jeftini začin, a nismo svesni šta sve čisti, pravi je spas u svakoj kući

So je začin bez kojeg ne možemo zamisliti život. Ipak, ono na šta ne obraćamo pažnju jeste njena višestruka namena, jer mala količina soli može rešiti niz problema u domaćinstvu.

To je mnogo jeftiniji način u odnosu na skupe proizvode za čišćenje. Kako prenosi zenasamja.me, ovo je devet načina upotrebe soli za rešavanje različitih problema.

Čišćenje pegle

Prljavština koja se zalepi na pegli može napraviti velike probleme. Kako biste je skinuli, stavite soli na masni papir i potom vrućom peglom pređite preko njega. Prljavštinu ćete brzo ukloniti.

Uklanjanje buđi

Mrlje i miris buđi možete lako ukloniti sa peškira i odeće. Potrebno je napraviti pastu od soli i limunovog soka te je utrljati po mrljama. Najbolje je da se osuši na suncu, a potom odjeću treba oprati.

So umesto tableta u mašini za pranje suđa

Ako vam je nestalo tableta za mašinu za pranje suđa, umjesto njih možete koristiti mešavinu soli, sode bikarbone i običnog deterdženta za suđe.

Čišćenje sunđera

U mešavini vode i soli ostavite prljavu i masni sunđer za pranje preko noći. Ujutro će vas čekati prijatno iznenađenje.

Uklanjanje masti

Tepsije, šerpe i tiganje možete vrlo lako očistiti pomoću soli. Po masnim delovima stavite so, a potom dodajte malo vode. Sačekajte deset minuta, to će biti dovoljno da se mast razloži i lako očisti.

Čišćenje daske za sečenje

Daske sa sječenje ne trebate prati u mašini za suđe. Umesto toga ih dezinfikujte u toploj vodi, soli i liminovom soku.

Čišćenje prosutog jajeta

Nema potrebe za krpama i papirom. Po neredu koji ste napravili pospite so i čekajte 10 do 15 minuta. So će pretvoriti jaje u masu koja se lako može očistiti

Mrlje od crvenog vina

Pospite so po svježoj mrlji od vina i čekajte pet minuta. Isperite hladnom vodom i trljajte dok mrlja ne nestane.

Pročepite odvod

Pomešajte sodu bikarbonu i so s vodom pa naspite u odvod. Nakon toga dodajte i sirće pa opet sačekajte 15 minuta. Nakon toga sipajte ključalu vodu i odvod će se pročepiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com