Svako ko nauči da koristi ovu malu biljku kod kuće, više ne zna kako je to biti bez novca

Pored toga što je aromatični sastojak u kuhinji, smatra se i moćnim simbolom finansijskog obilja i energetske zaštite.
List lovora u mnogim kulturama smatra se simbolom prosperiteta, zaštite i obilja. Osim što se koristi u kuhinji, veruje se da pravilno postavljen u domu može privući novac, otvoriti nove puteve i doneti pozitivnu energiju.
Ćošak bogatstva — jugoistočni deo doma
Prema feng šuiju, jugoistočni deo kuće povezan je s finansijama i rastom. Tu se preporučuje da se stavi teglica ili crvena kesica sa 3, 5 ili 7 suvih listova lovora. Dodavanje zlatnog novčića ili štapića cimeta dodatno pojačava energiju obilja.
Ulazna vrata — filter za dobre vibracije
List lovora kod ulaza deluje kao zaštita od negativne energije i privlači samo pozitivne vibracije. Može se staviti ispod otirača, u saksiju pored vrata ili u malu kesicu okačenu diskretno.
Spavaća soba — miran san i nove prilike
Stavljanje jednog ili tri lista lovora ispod jastuka ili na noćni stočić pomaže da se tokom sna uravnoteži energija i privuku nove šanse. Ovaj mali ritual povezuje odmor sa osećajem sigurnosti i samopouzdanja.
Novčanik ili fioka s novcem — zaštita finansija
Lovorov list u novčaniku, sefu ili fioci gde se čuva novac deluje kao magnet za finansijsku stabilnost. On simbolično štiti zaradu i podstiče rast prihoda.
Kuhinja — srce doma i simbol obilja
Kuhinja je prostor koji predstavlja hranjenje i blagostanje. Držanje posudice sa suvim listovima lovora pored šporeta ili na polici podseća na zahvalnost i privlači obilje hrane i prosperitet uopšte.
List lovora, jednostavan i dostupan svima, u narodnim verovanjima ima snažnu simboliku povezanu s novcem i srećom. Kada se postavi na strateška mesta u domu, prema feng šuiju i tradicionalnim običajima, on postaje mali amulet koji podseća da obilje dolazi onima koji neguju zahvalnost i otvorenost za nove prilike.
