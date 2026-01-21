Evo stvari koje treba izbegavati kako biste uvek imali dovoljno novca u svom domu

Svaku noć pre nego što krenete na spavanje obavezno zatvorite vrata od jedne prostorije u kući – razlog je veoma važan.

Vastu, vedski sistem za uređenje doma uključuje određena pravila koja mogu poboljšati energiju u kući, donijeti bogatstvo i prosperitet domu.

Mnogi to zovu indijski feng šui, a evo stvari koje treba izbegavati kako biste uvek imali dovoljno novca u svom domu.

– ne stavljajte metlu pored nameštaja ili mesta gde čuvate dragocenosti, ona simbolizuje loše finansije

– ne treba držati lekove u kuhinji, jer se po vastu principima veruje da to može izazvati nevolje i nesreću. Čuvajte lekove u drugoj sobi, spavaćoj ili dnevnoj sobi

– pravilo vedskog uređenja doma podrazumeva da biljke sa trnjem ne treba držati u kući, jer to privlači nepovoljne događaje

– porodice sa malom decom se često suočavaju sa problemom okrečenih zidova. Prema vastu principima, prljavi zidovi i nasumične linije i „žvrljanje“ uzrokuju finansijske dugove i sprečavaju energiju novca

– severoistočni deo doma mora uvek da bude uredan da bi bogatstvo ušlo u dom, pa obratite posebnu pažnju na ovaj sektor doma prilikom čišćenja

– na južnom delu kuće se ne okače slike, kao ni bilo šta vezano za vodu, na primer akvarijum ili fontana.

– mnogi ljudi ostavljaju vrata kupatila otvorena, ali prema indijskom feng šuiju, to može izazvati finansijske poteškoće. U kupatilu uvek postoji određena količina vlage. Ako ostavite avrat otvoren, simbolično se smatra da će vam novac skliznuti niz prste.

