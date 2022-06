Sve domaćice trče da je nabave: Biljka kojoj ne treba ni zemlja ni saksija

Laka za gajenje, a prelepa u enterijeru

Biljka Tilandsija prirodno se nalaze u tropskim šumama. To su epifiti to jest, samoodržive biljke koje rastu na drugim biljkama, na kori i granama drveća.

Biljka Tillandsia je dobila ime u čast švedskog fizičara i botaničara Eliasa Tilandera u XVII veku.

Popularne su uglavnom zbog originalnih ružičastih cvetova i nema potrebe da ih sadite u zemlju.

Postoji više od 500 vrsta, ali samo neke od njih se mogu saditi kod kuće. Jedna od najpopularnijih je tillandsie modra – ima roze i ljubičaste cvetove. To je kratkotrajna vrsta, cveta oko treće godine gajenja, a potom odumire.

Bradati beg, nazvan španska mahovina, jednako je popularan. Možemo ih često videti u mnogim modernim enterijerima.

Tilandsija je biljka koja se preporučuje čak i početnicima. Biljke ne moraju da se sade u zemlju, ona će se dobro nositi bez nje. Mogu se uzgajati u posebnim staklenim posudama, konusima ili na kori drveta sa mahovinom.

Biljku treba postaviti na mesto sa mnogo svetlosti. Međutim, ona ne voli direktnu sunčevu svetlost, jer lišće može izgoreti. Sorte sa srebrnkastim listovima definitivno su otpornije na sunce.

Kada birate prozorsku dasku na koju želite postaviti Tilandsiju isplati se voditi se suncem. Prozorske daske na istoku i severu su najpogodnije. Leti Tilandsija voli toplotu – poželjno je 21 ° C – 24 ° C, a zimi preferira znatno niže temperature i hladnija mesta. Zimska temperatura ne bi trebalo da padne ispod 13 ° C-14 ° C.

Podsetimo se da Tilandsija dobro podnosi duvanski dim i drugo zagađenje vazduha. Ako se odlučimo za uzgoj u zemlji, vredi se odlučiti za plodno i humusno tlo, treset pomešan sa mahovinom podjednako je dobar. Zatim bi trebalo da izgradimo drenažni sloj na dnu saksije.

Ovo će zaštititi posudu od akumulacije vode. Ova biljka zahteva redovno zalivanje (svaka 2-3 dana). Najbolje je koristiti kišnicu ili meku, čistu vodu bez kamenca. Takođe, našoj biljci možemo davati vodenu kupku jednom nedeljno, a sastoji se od potapanja u vodu nekoliko sati.

Plavu Tilandsiju presađujemo jednom u drugoj godini gajenja. Nakon cvetanja, sačekajte dok izdanak ne uvene, a zatim ga uklonite. Kasnije ćete je moći podmladiti razdvajanjem izdanaka.

Ukoliko niste znali, važno je napomenuti da Tilandsija apsorbuje elektromagnetno zračenje i preporučuje se u prostorijama sa električnim aparatima.

