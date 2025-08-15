Sve fleke nestaju kao rukom: Nikad ne bi pomislili da ova jeftina prirodna sredstva mogu da budu spas!

Ne morate da bacate pare na skupa kupovna sredstva. Sve fleke možete eliminisati i uz pomoć domaćih sredstava koje uglavnom već imate u svojoj kuhinji.

Fleke mogu nastati na odeći, ali i na tepihu ili nameštaju.

Fleke od masti i ulja možete iz tkanine izvući pomoću pudera. Naprašite tkaninu puderom i ostavite da stoji. Nakon što puder upije masnoću, iščetkajte ga sa tkanine. Ako je potrebno, ponovite postupak nekoliko puta. Nemate li pudera u kući, sličan efekat možete postići brašnom ili solju. Stavite so na mrlju i nekoliko kapi limuna te dobro isperite vodom.

Fleke od kafe na primer, isperite mlakom vodom u koju ste stavili i malo soli. Ostavite tako da stoji dva sata pa isperite. Ako je mrlja i dalje vidljiva, napravite mešavinu sirćeta i alkohola u istim merama, namočite u nju krpicu i njome istrljajte tvrdokornu mrlju od kafe.

Krv može napraviti trajne fleke i stoga je treba isprati odmah dok je još sveža. Isperite je hladnom vodom kojoj treba da dodate malo soli. Ako se mrlja od krvi već osušila, možete je ukloniti dugotrajnim potapanjem u hladnoj vodi u koju ste stavili deterdžent.

Čokolada je takođe omiljena namirnica čiji se ostaci često mogu naći na stolnjaku, krpama ili presvlakama za kauč. Dobra stvar je da se čokolada prilično lako ispira običnim deterdžentom i retko ostavlja teže mrlje.

Fleke od voća i povrća najčešće se mogu ukloniti tako da ih istrljate solju pa nakapate limunom.

Kiselo mleko takođe je dobro za uklanjanje fleka od voća. Potopite tkaninu u mleko i ostavite ceo dan. Potom operite tkaninu na uobičajen način. Ako treba, ponovite postupak.

