Sve više ljudi renovira kupatilo uz pomoć Daibau!

Predstoji vam renoviranje kupatila?

Pred vama je složen i dugotrajan poduhvat, koji obuhvata više građevinskih radova. Koliko će rezultat biti kvalitetan, zavisi, pre svega, od stručnosti majstora. A gde uopšte pronaći dobre majstore za renoviranje kupatila? Na Daibau platformi, kaže sve veći broj ljudi u Srbiji. A zbog čega je danas Daibau toliko popularan, istražili smo u nastavku teksta.

Kod renoviranja kupatila, nema prostora za greške. Loše odrađena hidroizolacija, montaža vodoinstalacija ili amaterski zalepljene pločice, mogu napraviti ozbiljne probleme u budućnosti i povećati troškove. Zbog toga je izbor dobrih majstora za kupatilo od presudne važnosti. A činjenica je da ih je u našoj zemlji sve teže pronaći.

Ili možda ne? Na internetu se sve češće spominje platforma Daibau, kao najbolja opcija za pronalazak dobrih majstora.

Daibau je najveća građevinska platforma u Srbiji i regionu, koja uspešno povezuje najrazličitije majstore sa svima onima kojima su majstori potrebni. I to brzo, lako i potpuno besplatno. Do sada je, posredstvom Daibau platforme, realizovano preko 221.000 građevinskih projekata.

Na jednom mestu korisnici mogu da pronađu ocenjene majstore za kompletno renoviranje kupatila – od skidanja starih pločica i sanitarija, preko vodoinstalaterskih i elektro radova, do lepljenja novih pločica, hidroizolacije, montaže sanitarija i kupatilskog nameštaja.

Mi smo istražili recenzije koje su korisnici ove platforme ostavili na internetu, kako bi otkrili zbog čega je ona danas toliko popularna.

Jednim upitom do više ponuda majstora!

Najveća prednost koju korisnici ove platforme izdvajaju jeste lakoća korišćenja. Daibau platforma je user-friendly, sve se obavlja u par klikova, jednostavna je za različite starosne grupe.

Umesto da pojedinačno tražite keramičara, vodoinstalatera, firmu za odvoz šuta, električara, provodite sate u pretraživanju interneta i telefonskim razgovorima, dovoljno je da pošaljete jedan upit na Daibau.

U upitu navodite kakvo renoviranje želite, tj. koji radovi su vam potrebni, kvadraturu kupatila, svoju lokaciju i vreme kada želite da renoviranje počne. Po želji možete dodati i fotografije postojećeg stanja ili inspiraciju kako želite da kupatilo izgleda. Slanje upita na Daibau je potpuno besplatno i bez obaveza!

Ubrzo nakon slanja upita – obično nakon 24-48h, na mail će vam stići više ponuda majstora za renoviranje kupatila, iz vašeg okruženja. Dakle, jednim upitom se kontaktiraju svi registrovani majstori za renoviranje kupatila iz vašeg grada i okoline.

Milka, koja je pomoću Daibau platforme našla majstora za renoviranje kupatila, podelila je svoje iskustvo na internetu:

„Firma sa kojom sam dogovorila posao mi se javila 2 dana nakon objavljivanja potražnje. Ceo posao su završili za 18 dana. Odlični i korektni momci.”

Svi majstori na Daibau su transparentni!

Kod renoviranja kupatila nema mesta za greške, zbog čega korisnicima znači što unapred mogu proveriti iskustva drugih.

Naime, na profilima svih majstora za renoviranje kupatila, vidljive su ocene prethodnih klijenata, komentari na rad majstora, kao i fotografije do sada završenih kupatila.

Ocene i komentare majstorima mogu ostaviti samo korisnici koji su ih angažovali, i to nakon završetka radova. Tako su sve recenzije objektivne, iz „prve ruke“. Do sada je na Daibau platformi ostavljeno preko 500 verifikovanih ocena majstorima za kupatilo.

„Sviđa mi se opcija što mogu da opišem svoje iskustvo sa firmom, bilo ono negativno ili pozitivno. To svi koji ulaze na Daibau vide i znaju šta mogu da očekuju od firme koja im se javi, rekla je jedna od korisnica ove platforme.”

Pored ocena, na profilima majstora se mogu proveriti reference, tj. fotografije prethodnih projekata renoviranja. Upravo ta transparentnost daje dodatnu sigurnost korisnicima, jer pre angažovanja mogu da steknu realnu sliku o kvalitetu rada i profesionalnosti majstora. To je naveo i Slobodan, koji je putem Daibau našao majstora za renoviranje kupatila u stanu:

“Na profilima se nalaze komentari ljudi koji su ranije sarađivali sa majstorom, ali i slike. Verujem da ove informacije mogu biti od koristi za odabir pravog izvođača – u mom slučaju upravo iskustva drugih ljudi su presudila u izboru.”

Pregled cena renoviranja kupatila

Kod renoviranja kupatila, cena je jedna od najvećih nedoumica. Koliko će izaći skidanje starih pločica? Koliko košta montaža ugradnog vodokotlića? A kompletna zamena vodoinstalacija?

Korisnici su na internetu naročito istakli alat pod nazivom Daibau Kalkulator. U Kalkulatoru cena na Daibau platformi, navedene su okvirne cene za sve građevinske radove, na nivou Srbije. U Kalkulatoru cena renoviranja kupatila, navedene su cene za svaku stavku pojedinačno – skidanje pločica i odvoz šuta, montažu lavaboa, WC šolje, tuš-kabine, hidroizolaciju podova i zidova i dr.

To im je, kako kažu korisnici, omogućilo da lakše uporede pristigle ponude i procene najbolji odnos cene i kvaliteta. Takođe, Kalkulator im pomaže da lakše isplaniraju ukupan budžet.

“Cena je bila odgovarajuća i u okvirima mog planiranog budžeta, rekao je jedan od korisnika platforme na internetu.”

Pregled svih majstora po gradovima!

Pored Kalkulatora, korisnicima je dostupan i Imenik majstora za renoviranje kupatila.

Prema mišljenju korisnika Daibau platforme, ovo je najlakši način da se dođe do najbližih majstora. Potrebno je samo da unesete naziv ili poštanski broj svog mesta, a platforma će vam izbaciti profile najbližih majstora za renoviranje kupatila. Na platformi je registrovano preko 2.500 firmi za renoviranje kupatila iz čitave Srbije, te ćete lako doći do onih najbližih svojoj lokaciji.

“Duži vremenski period sam tražila majstore za renoviranje kupatila. Uz pomoć Daibau našla sam 5 firmi iz okruženja, rekla je jedna od korisnica platforme.”

Sve firme za renoviranje kupatila registrovane su u APR-u!

Kako se u renoviranje kupatila ulaže veliki novac, važno je angažovati sigurne firme. Zbog toga dobar deo korisnika platforme kao najveću prednost ističe to što su sve firme na Daibau registrovane u APR-u.

“Pre registracije na platformi, Daibau tim proverava svako preduzeće i izvođača.”

To korisnicima pruža pravnu zaštitu, mogućnost eventualne reklamacije i pravo na garanciju na izvedene radove.

To je naročito važno kod renoviranja kupatila, gde eventualne greške mogu izazvati curenje vode, vlagu i dodatne troškove u celom stanu.

“Meni je bilo mnogo jednostavnije da pomoću platforme nađem preduzetnika sa kojim mogu da potpišem ugovor i koji ima kompletnu ekipu za posao, a takođe mi je bilo i povoljnije, jedan je od komentara na internetu.”

Korisnici se uvek vraćaju Daibau!

Nakon što preko platforme jednom pronađu majstore, većina se ponovo vraća kada im zatrebaju drugi radovi u domu. Iskustva korisnika pokazuju da Daibau, u najvećem broju slučajeva, postaje dugoročno rešenje za pronalazak majstora.

Takođe, na osnovu iskustava zaključuje se da su Daibau korisnici uvek spremni da platformu preporuče dalje.

“Komšinica je došla kod mene dok su majstori radili, tako da sam ih već preporučila i sredila im posao. Platformu ću u budućnosti sigurno koristiti.”

Danas je Daibau postao sinonim za brz i lak pronalazak majstora. Zahvaljujući pozitivnim iskustvima korisnika, platforma iz dana u dan raste i postaje prvi izbor svima kojima trebaju dobri majstori, bez stresa!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com