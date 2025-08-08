Sve vreme radimo pogrešno, zato nam se uvek lepi: Čuveni kuvar otkrio tajnu savršeno skuvane testenine

Većina nas misli da je kuvanje testenine jednostavan posao, ali postoji jedna važna tajna koju često zanemarujemo – i upravo zbog toga testenina neretko ispadne gnjecava ili previše tvrda.

Poznati kuvar Gordon Remzi je na svom „Jutjub“ kanalu, otkrio kako savršeno skuvati testeninu, tako da ne bude ni gnjecava, ni slepljena, ali ni tvrda. On je detaljno objasnio kako da vam pasta uvek ispadne „al dente“.

Kako da skuvate savršenu pastu

Prema Gordonu Remziju postoje četiri koraka koja vas dele od savršene testenine:

Šerpa u kojoj kuvate treba da bude dovoljno velika da se testenina ne bi slepila. U vodu obavezno dodajte prstohvat soli. Kada voda proključa, dodajete testetninu i kuvajte baš onoliko dugo koliko piše na pakovanju. Kada preporučeni minuti kuvanja isteknu, jedan komad testenine probate i prema Remziju treba da bude ovakav: „Testenina ne sme da bude mekana, ni previše tvrda i hrskava. Mora samo da bude dovoljno čvrsta iznutra“. Ako je dobro kuvana odmah je vadite i procedite. Dodajte malo maslinovog ulja da se ne bi slepila.

U nastavku pogledajte ceo video:

(stil.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com