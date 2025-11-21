Svi će se diviti vašoj slavskoj trpezi: Slavski sto postavite na ovaj način, jedna stvar je ključna

Postaviti slavski sto da izgleda lepo i primamljivo nije tako teško. Postoje pravila postavljanja, ali i vaša kreativnost ima veliku ulogu.

Funkcionalan i lepo postavljen slavski sto privući će pažnju svih gostiju. Pored dekoracije stolova koja je jedna od najvažnijih elemenata kada se priprema slava, pravilno postavljanje pribora za jelo je bitan faktor dobro postavljene trpeze.

Svim domaćicama koje pripremaju slavu pomoći ćemo sa par saveta koje mogu iskoristiti pri postavljanju slavske trpeze.

Pripremite sav pribor za jelo, operite tanjire, kašike, viljuške, noževe i čaše pre nego što ih postavite na slavski sto.

Postavite sto na željeno mesto, namestite stolnjak tako da pada sa svih strana ravnomerno. Stolice odmaknite dovoljno da se možete slobodno kretati oko stola dok postavljate pribor za jelo. Nakon postavljanja pribora za jelo, vratite stolice na željeno mesto vodeći računa da budu isti razmaci između stolica.

Prvo pravilo kod postavljanja pribora za jelo na svečanu trpezu je da se elementi ređaju redosledom korišćenja, spolja ka unutra. U zavisnosti da li je gost dešnjak ili levoruk, nož i kašika se kod dešnjaka postavlja sa desne strane, kod levorukih kontra.

Kada ređate pribor za jelo, da ne bi ostavili otiske prstiju po njemu, pribor držite po sredini, ako je nož u pitanju između drške i sečiva.

Tanjiri i čaše

Tanjire udaljiti najmanje 1cm od ivice stola, poređajte ih jedan do drugog u parnom broju. Mora da ima dovoljno prostora za udobno sedenje gostiju. Sav ostali pribor za jelo ređate u odnosu na tanjire.

Tanjire postavite ovim redom: na sam sto postavite plitak za meso, u njega stavite dubok za tečna jela i jedan manji za predjelo. Tanjiri se ređaju u parnom broju jedan naspram drugog.

U gornjem levom uglu postavlja se tanjirić sa nožićem za maslac ili soseve. Mada to nije neophodno kada slavite da vam ne zauzima previše prostora.

Posude za so i biber se postavljaju ili na sredini stola ili iznad pribora za dezert naspram sredine tanjira.

Sa desne strane tanjira, u gornjem uglu, obično se postavljaju tri čaše. Najbliže tanjiru ide staklena čaša za crno vino, srednja čaša je čaša za belo vino a najdalja je čaša za vodu ili sok koja se postavlja u uglu krajnjeg noža. Postavite one čaše za pića koje se služe tokom večere. Ako služite aperitiv, malu čašicu postavite do čaše za vodu.

Salvete

Salvete postavite kako želite. Najjednostavnije vam je da ih postavite po sredini tanjira.

Escajg

Pribor za jelo se, kao što napomenusmo, ređa redosledom korišćenja od spolja ka unutra. Drške escajga su okrenute prema ivici stola, dok su oštrice orkenute prema tanjiru.

Sa desne strane tanjira se postavljaju supena kašika i noževi, a sa leve strane viljuška koja se koristi kad i nož. Vrh noža se okreće prema tanjiru, a drška se postavlja ka ivici stola.

Noževi se koriste za sečenje salata i glavnog jela, u slučaju kad se služi riba, nož za ribu je sa desne strane a viljuška sa leve. Kašika za supu se postavlja sa desne strane između noževa prvi nož sa spoljne desne strane je za predjelo, a drugi je za glavno jelo, u slučaju slava za meso.

Kašičica i viljuška za desert se postavljaju iznad tanjira po sredini i okrenuti su suprotno jedan prema drugom, vrh viljuške ka vrhu kašike. Zbog dobijanja na prostoru na trpezi, možete pribor za dezert poslužiti na kraju, nakon večere.

Viljuška za salatu se postavlja sa leve strane kada je salata glavno jelo, a sa desne strane kada je salata prilog jelu.

Da se ne zbunite pravilima, možete voditi računa o tome da viljuška za prvo jelo se postavlja sa leve strane spolja a nož koji se uz nju koristi sa krajnje desne strane.

Pravilo je da broj noževa i viljuški ne bude više od tri para po osobi.

Cvetni aranžman ne bi trebalo da bude previsok, već u nivou očiju.

Nakon završene večere, sklanja se sav pribor za jelo koji ste iskoristili, tanjiri, kašike, viljuške i čaše za vino. Ostaju čaše za vodu, tanjir i kašičica za dezert. Jelo donosite unapred određenim redosledom, nikako odjednom da se ne bi stvarala gužva na trpezi.

Postaviti slavski sto da izgleda lepo i primamljivo nije tako teško. Koristeći se određenim pravilima postavljanja i vodeći se sopstvenom kreativnošću, možete dobiti predivno postavljenu trpezu. Nije vam potreban skupocen pribor za jelo. Trpeza će zablistati punim sjajem, kreativnost i određen redosled postavljanja stola su ključ za uspešno postavljen sto.

